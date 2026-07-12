دیالە و کەرکوک.. مردن خوەنەواریگ وە کارەبا و سەگ پەلامار پۆلیسیگ دەێد
شەفەق نیوز ـ دیالە /کەرکوک
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن خوەنەواریگ وە تەزوو کارەبا، و تویشهاتن پۆلیسیگ وە پەلامارداین سەگ لە پارێزگای کەرکوک.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "خوەنەواریگ لەناو ماڵ خوەیان لە ناحیەی کەنعان کارەبا گرێدەی لە خوەرهەڵات بەعقوبە"، وتیش "خوەنەوارەگە لە پۆل شەش سەرەتایی دەرچگە ئەرا یەک ناوەندی".
لە کەرکوک، سەرچەوەگە خەوەردا "پۆلیسیگ رویوەروی پەلامارداین سەگ بویە، هنای وەرەو شوین کارەگەی چگە لە ناوچەی غەرناتە، لە پشت وەڕێوەبەرایەتی هاتوچو شارۆچکەگە، لەناوڕاس شار کەرکوک".
وتیش، "پۆلیسەگە وەرەوڕوی زەخمداری و گەزین بویە، شمارەیگ هاوڵاتی هاتنەس ئەرا دویرەوخستن سەگەگە و رزگارکردنی، وەرجە ئەوەگ ئەرا چارەسەرکردن کلبکرێد بنکەی تەندروسی.