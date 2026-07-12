‏دیالە و کەرکوک.. مردن خوەنەواریگ وە کارەبا و سەگ پەلامار پۆلیسیگ دەێد

‏شەفەق نیوز ـ دیالە /کەرکوک

‏ سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن خوەنەواریگ وە تەزوو کارەبا، و تویشهاتن پۆلیسیگ وە پەلامارداین سەگ لە پارێزگای کەرکوک.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "خوەنەواریگ لەناو ماڵ خوەیان لە ناحیەی کەنعان کارەبا گرێدەی لە خوەرهەڵات بەعقوبە"، وتیش "خوەنەوارەگە لە پۆل شەش سەرەتایی دەرچگە ئەرا یەک ناوەندی".

‏لە کەرکوک، سەرچەوەگە خەوەردا "پۆلیسیگ رویوەروی پەلامارداین سەگ بویە، هنای وەرەو شوین کارەگەی چگە لە ناوچەی غەرناتە، لە پشت وەڕێوەبەرایەتی هاتوچو شارۆچکەگە، لەناوڕاس شار کەرکوک".

‏وتیش، "پۆلیسەگە وەرەوڕوی زەخمداری و گەزین بویە، شمارەیگ هاوڵاتی هاتنەس ئەرا دویرەوخستن سەگەگە و رزگارکردنی، وەرجە ئەوەگ ئەرا چارەسەرکردن کلبکرێد بنکەی تەندروسی.

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