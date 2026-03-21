‏دویەمینە لە ماوەی چەن سەعاتیگ.. پەلامارداین ئاسمانی وەبان بارەگای حەشد شەعبی لە سەڵاحەدین

‏ سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا بارەگای لیوای 52 فەوج چوارەم لە حەشد شەعبی کەفتە وەر پەلاماریگ ئاسمانی ئەرا دویەمین جار لە ماوەی چەن سەعاتیگ، لە شوینەگە لە ناو فرۆکەخانەی حەلیوە (سەربازگەی شەهیدەیل) لە قەزای دوزخورماتوو لە خوەرهەڵات پارێزگای سەڵاحەدین.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، پەلامارەگە دەوروگەرد بارەگە گردیەسەو، بی ئەوەگ تا ئیسە زانیاری وهویردیگ بوود دەربارەی بڕ زەرەدەیل یا زەخمدارییەیل.

‏وتیش؛ ئێ وە ئامانجگردنە دویای چەن سەعاتیگ تێد لە پەلامار ئاسمانی یەکەم وەبان هەمان شووین، و دیاریکرد هێزەیل ئەمنی دەورەی تونیگ شوین ڕووداوەگە دانە و رێگری کردنە لە نزیکبوین لەلێ، لە هەمان وەخت دەزگایل پەیوەندیدار دەس کردنە وە وازکردن لێکۆڵینەوەیگ ئەرا زانین هووکارەیل پەلامارەگە و ئەو لایەنە کە هانە پشت رویداوەگە.

