‏دوو فڕۆکەی بیفڕۆکەوان بارەگایەیل حەشد شەعبی لە خوەرهەڵات سەڵاحەدین کەنە ئامانج

‏شەفەق نیوز - سەڵاحەدین

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە پارێزگای سەڵاحەدین، ئیوارەی ئمڕوو شەممە، خەوەر دا لە پەلاماردان بارەگایگ سەر وە حەشدی شەعبی وە فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان لە کەرت دووزخورماتوو لە خوەرهەڵات پارێزگاگە، کە بویە هووکار زەخمداربوین یەکیگ لە ئەندامەیل.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان کە بارەگای فەوج یەکەم سەر وە لیوای 52 لە حەشدی شەعبی لە ناوچەی ئامرلی و دوزخورماتو لە خوەرهەڵات سەڵاحەدین، وە فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان نەناسیاگ کریاسە ئامانج، و بویەسە هووکار زەخمداربوین یەکیگ لە کارمەندەیل حەشدی شەعبی.

‏سەرچەوەگە زانیاری تر دا کە هێزەیل ئەمنی رەسینەسە شوون رویداوەگە و تیمەیل ئەمنی لە دەورگرد بارەگەگە دانانە، و زەخمدارەگەیش ئەرا خەستەخانەیگ نزیک کلکردنە ئەرا چارەسەرکردن.

‏دیاری کرد، فڕۆکەی بیفڕۆکەوان دوویەمیش سەربازگەیگ حەشدی شەعبی وە ناو "سەربازگەی براوجلی" کردەسە ئامانج.

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد کە لایەنەیل پێوەندیدار دەس کردن وە لێکۆڵینەوە ئەرا زانین هووکارەیل ئی پەلامارە و ئەو لایەنە کە فڕۆکەگە کل کردنە، ئیەیش لە وەختیگ کە رێکارەیل ئەمنی لە ناوچەگە تونەو کریانە.

