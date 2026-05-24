داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

2026-05-24T07:45:38+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو یەکشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ شەممە  نرخ دۆلار رەسیە 153600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 153750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 153050 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152900 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

