داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە رووژ شەممە نرخ دۆلار رەسیە 153600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 153750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152750 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 153050 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152900 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏

‏‌

‏