داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە رووژ شەممە نرخ دۆلار رەسیە 153600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 153750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 153050 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152900 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.