داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 154500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ دوشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 155000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 155000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 154000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153850 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ 154350 154250 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.