‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2026-07-06T08:05:44+00:00

شەفەق نيوز ـ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و لە هەولێر داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 153450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  رووژ یەکشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 153,900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 154000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153500 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153300 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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