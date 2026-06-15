داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

‏شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 154,200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ یەکشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 154,600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 154750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 153750 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153,850 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153800 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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