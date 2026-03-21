داوەزیان نرخ تەڵا لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نیوز - بەغدا/ هەولێر
نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بازاڕەیل ناوخۆیی لە بەغدا و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیا، هاوکات وەگەرد داوەزیان بۆرسەیل جیهانی و دەسوەپیکردن پشووی جەژن رەمەزان.
دەربارەی نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕەنگەری، کە وە شیوەییگ کەم دەرەیل خوەیان واز کردنە، جویڵەی سەنین و فروشتن کز بویە، کە نرخ فروشتن مسقاڵیگ تەڵای خەلیجی عەیار 21 لە ناوەین 995 هەزار دینار تا 1.005 ملیۆن دینارە، و نرخ فروشتن مسقاڵیگ تەڵای عراقی لە ناوەین 965 هەزار دینار تا 975 هەزار دینارە.
لە هەولێر، بازاڕەیل داوەزیان نرخ تەڵا وەخوەیان دین هاوشیوەی بەغدا، ییش وەگەرد بەسان بازاڕ وە مدوو پشووی جەژن.
جی باسە کە ئۆنسەی تەڵای جیهانی داوەزیا، نرخ 4,574.90 دۆلار تومار کرد وەرجە ئەوەگ دویەکە رووژ جومعە دەرەیلی بوەسێد.