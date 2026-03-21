‏داوەزیان نرخ تەڵا لە بەغدا و هەولێر

‏شەفەق نیوز - بەغدا/ هەولێر

‏نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بازاڕەیل ناوخۆیی لە بەغدا و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیا، هاوکات وەگەرد داوەزیان بۆرسەیل جیهانی و دەسوەپیکردن پشووی جەژن رەمەزان.

‏دەربارەی نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕەنگەری، کە وە شیوەییگ کەم دەرەیل خوەیان واز کردنە، جویڵەی سەنین و فروشتن کز بویە، کە نرخ فروشتن مسقاڵیگ تەڵای خەلیجی عەیار 21 لە ناوەین 995 هەزار دینار تا 1.005 ملیۆن دینارە، و نرخ فروشتن مسقاڵیگ تەڵای عراقی لە ناوەین 965 هەزار دینار تا 975 هەزار دینارە.

‏لە هەولێر، بازاڕەیل داوەزیان نرخ تەڵا وەخوەیان دین هاوشیوەی بەغدا، ییش وەگەرد بەسان بازاڕ وە مدوو پشووی جەژن.

‏جی باسە کە ئۆنسەی تەڵای جیهانی داوەزیا، نرخ 4,574.90 دۆلار تومار کرد وەرجە ئەوەگ دویەکە رووژ جومعە دەرەیلی بوەسێد.