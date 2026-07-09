‏جیگیربوین نرخ تەڵا لە بازاڕەیل بەغداد و بەرزەوبوینی لە هەولێر

‏شەفەق نیوز - بەغدا و هەولێر

‏نرخ تەڵای بیگانە و عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بازاڕەیل بەغداد پایتەخت جیگیربوی هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای خەلیجی و تورکی و ئەوڕوپی لە بازاڕەیل بڕ فرووشتن لە جادەی نەهر بەغداد پایتەخت رەسیە 887 هەزار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 883 هەزار دینار.

‏پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ عەیار 21 تەڵای عراقی هەمیش بەرزەوبوین توومار کرد لەپای 857 دینار دینار، و نرخ سەنینی رەسیە 850 هەزار دینار.

‏لەباوەت نرخ تەڵا لە دوکانەیل زەڕنگەری، نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ها ناوەین 890 و 900، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عراقی ها ناوەین 860 - 870 هەزار دینار.

‏لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ تەڵا جیگیربوی، کە نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 24 رەسیە 943 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 21 رەسیە یەک 900 هەزار دینار، و نرخ فرووشتن یەک مسقاڵ تەڵای عەیار 18 رەسیە 772 هەزار دینار.

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