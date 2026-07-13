تويشهاتنیگ نوو وە تەو خۊنوەربۊن لە موسڵ

شەفەق نیوز - نەینەوا

فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، تویشهاتنیگ نوو و دووپاتکریاگ وە بیماری تەو خۊنوەربۊن ئەرا ژنیگ کە تەمەنی 37 ساڵانە و لە دانیشتگەیل گەڕەک تەعلیم لەلای چەپ شار موسڵە، توومار کرد.

سەرچەوەیگ پزیشکی لە فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بیمارەگە لە 11ی تەموز 2026 وە جویر بیماریگ گومانلیکریاگ وە تەو خۊنوەربۊن خریاسە خەسەخانەی ئیبن سینای فێرکاری، کە نموونەی خۊن لەلی گیریاس و کل کریاس ئەرا تاقیگەی تەندروسی گشتی ناوەندی لە بەغداد ئەرا ئەنجامداین وەشکینەیل.

زیای کرد کە ئەنجامەیل وەشکین تاقیگەیی، ئمڕوو رەسینە، و دووپات تویشهاتنی وە بیماریەگە کردنە، و لەبان ئەوە ئەرا خەسەخانەی شیفا بریاس کە تایبەت کریاگە ئەرا پیشوازیکردن لە تویشهاتگەیل تەو خۊنوەربۊن، ئەرا وەرگردن پرۆتۆکۆڵ چارەسەری پەسەنکریاگ.

سەرچەوەگە دیاری کرد، کە ئی بیمارە چوودە بان شمارەیگ دیاریکریاگ لە تویشهاتن و گومانلیکریاگ کە شار موسڵ لە ماوەی هەفتەیل دۊایی تووماریان کردگە.

ئی تویشهاتن نووە تیەێد تا بچوودە ناو زنجیرەیگ لەو بیمارەیل کە پارێزگای نەینەوا لە ماوەی هەفتەیل دۊایی تووماریان کردگە، لەناو رخیگ لە فراوانبۊن بیماریەگە، کە پارێزگاگە ئامادەباشییگ لەلایەن تیمەیل پزیشکی و ڤێترنەری وەخوەیەو دۊنێد لەڕی تونکردن چەودیاری لەبان ئاژەڵەیل، و نواگیریکردن سەربڕین هەڕەمەکی، و شۊنکەفتن بیمارەیل گومانلیکریاگ وەپای جوگرافیا ئەرا ریگریکردن لە توومارکردن بیماری پەتایی نوویگ لە قەزا و ناحیەیل.