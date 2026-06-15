تا نیسان.. داهاتەیل عراق لە 31 تریلیۆن دینار رەد کەێد و نەفت بەشداری وە 84% لە بودجە کەێد

شەفەق نیوز - بەغداد

داتایەیل هەژمار دەوڵەت ئەرا بودجەی فیدراڵی تا مانگ نیسان 2026 نیشان دان، ک عراق داهاتەیل گشتی وە بڕ 31.163 تریلیۆن دینار توومار کردگە، لەوەرانوەر خەرجییەیل کریارەکی ک رەسیەسە 37.835 تریلیۆن دینار، ک یەیش وەردەوامبوین پشت بەسین گەورە وە سەرچەوەیل نەفتی لە دابینکردن دارایی خەرجییەیل حکومی دەرخەێد.

و وەپای ئەو راپۆرتە ک لە وەزارەت دارایی/ فەرمانگەی ژمێریاری دەرچگە، ک ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپیا کەفتگە، داهاتەیل نەفتی رەسیەسە 26.121 تریلیۆن دینار، ک ریژەی 84% لە بڕ گشتی داهاتەیل تیەرێد، لە وەختیگ داهاتەیل نەفتی نەۊیەیل (بیجگە نەفت) رەسیەسە نزیکەی 5.041 تریلیۆن دینار و وە ریژەی 16% لە کۆی گشتی داهاتەیل گشتی.

لەوەرانوەر، خەرجییەیل کریارەکی ئەرا بودجەی فیدراڵی تا نیسان 37.835 تریلیۆن دینار توومار کردن، ک بەشەو بۊینە وە بڕ 36.444 تریلیۆن دینار جۊر خەرجییەیل وەردەوام، و 1.391 تریلیۆن دینار ئەرا خەرجییەیل بەرهەمهاوردن.

وەپای راپۆرتەگە، قەرەبووەیل فەرمانبەرەیل (مووچە و کریەبەسەیل) گەوراترین بەش لە خەرجییەیل وەردەوام بردنە، ک رەسیەسە 20.484 تریلیۆن دینار، دۊای ئەوەیش خەرجییەیل چەودیاری کۆمەڵایەتی وە بڕ 9.233 تریلیۆن دینار تیەێد، لە وەختیگ خزمەتگوزاری قەرز رەسیەسە نزیکەی 2.868 تریلیۆن دینار، وەگەردی دیاریکردن 2.625 تریلیۆن دینار ئەرا وەخشین و دەسمیەتی و خەرجییەیل ترەک، لە وەختیگ هەوەجەیل کاڵایی لەبان 1.074 تریلیۆن دینار جیگیر بۊینە.