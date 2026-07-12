تایبەت.. عراق 50 زەویلەرزە لە ماوەی مانگیگ توومار کەێد

شەفەق نیوز - بەغداد

عەلی عەبدولخالق وەڕێوەبەر بەش چەودیاری زەویلەرزەیی لە دەسەی گشتی کەشناسی و چەودیاری زەویلەرزەیی، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرای توومارکردن 50 زەویلەرزە لە عراق و ناوچەیل هاوسا لە ماوەی مانگ حوزەیران گوزەشتە کرد، و دووپات کرد کە هیچ زیانیگ گیانی توومار نەکریاس.

عەبدولخالق وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "تووڕ چەودیاری زەویلەرزەیی عراقی لە ماوەی مانگ حوزەیران 2026 وە گشتی 50 زەویلەرزە توومار کردگە، لەناویان 22 زەویلەرزە لەناو عراق و 28 زەویلەرزە لە دەیشت وڵاتەگە لە نزیک سنوورەیل عراقی".

زیای کرد کە "ئەو زەویلەرزەیلە کە لە دەیشت عراق توومار کریانە وەپای 16 زەویلەرزە لەناو ئیران لە پارێزگایەیل ئیلام و لوڕستان و کرماشان و کوردستان و ئازەربایجان بەشەو بۊنە، وەگەرد 10 زەویلەرزە لەناو تورکیا لە پارێزگایەیل وان و شرناخ و هەکاری، بیجگە لە دوو زەویلەرزە لەناو پارێزگای حەسەکەی سووری".

دیاری کرد کە "هاز زەویلەرزەیل لەناوەین یەک پلە و 4.4 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر بۊ، لە وەختیگ قۊلاییان لەناوەین 6 و 31 کیلۆمەتر بۊە".

عەبدولخالق باس ئەوە کرد کە "پارێزگای دیالە، و تایبەت قەزای خانەقین، بەرزترین گورجی زەویلەرزەیی لەناو عراق وە چوار زەویلەرزە توومار کردگە، دۊای ئەوە هەردوگ ناوچەی کەلار و شارباژێڕ لە سلێمانی، و قەزای داقوق لە کەرکووک وە سێ زەویلەرزە ئەرا هەر یەکیگیان تیەن".

دووپات کرد کە "راپۆرتەگە هیچ زیانیگ گیانی لەئەنجام گورجی زەویلەرزەیی لە ماوەی مانگ حوزەیران توومار نەکردگە، هەرلیوا تەنیا یەک راپۆرت وەختانە لەباوەت ئەو زەویلەرزەیلە کە لە ماوەی مانگەگە توومار کریانە دەرچگە".