بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
2026-03-18T08:35:19+00:00

‏‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو چوارشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر بەرزەوبوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 155,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ سێشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 154,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 155500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 154500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 154,900 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154,800 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

