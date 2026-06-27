‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی لە هەولێر

‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغداد و ئارامگردنی لە هەولێر
2026-06-27T07:43:50+00:00

‏شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت جیگیربوی و  هەرێم کوردستان بەرزەوبوی.     

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 156,850 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    لە شەوەکی رووژ دووشەممە هەمان نرخ توومارکریایە.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیربوی، ک نرخ فرووشتن رەسیە 157,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 156250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، ک نرخ فروشتن رەسیە 156,900 وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 156,800 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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