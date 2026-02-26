بانوخوارکردن نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

‏شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو

‏پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت بەرزەوبوی و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 153800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 154250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 153250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 153250 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153250 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153250 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏

‏