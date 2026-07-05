بارەگايگ حەشد هاناوی.. هیزگردن دوو ئاگر لە جادریە و مەنسور
شەفەق نیوز - بەغداد
ئاگریگ، ئمڕوو یەکشەممە، لە ناو کەرەڤانیگ لە بان ماڵیگ سەر وە دەسەی حەشدی شەعبی لە ناوچەی جادرییە لە ناوەڕاس بەغدای پایتەخت هیزگرد
سەرچەوەیگ ئمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگیری شارستانی توەنستن کۆنترۆل و نواگیری ئاگریگ بکەن لە چگنی ئەرا بینایەیل دەوروگردی، دیاریکرد تەنیا یەک پسای تاسیان لە رویداوەگە توومارکریاس، وە مدوویەو ئەرا وەرگردن کلریاسە خەستەخانە.
لە رویداویگ جیا سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، "تیمیگ وەرگیری شارستانی توەنست ئاگریگ کپەوبکەێد کە لە رویبەریگ لە گژوگیا هیزگردیە لە ناوچەی نزیک بینای سەندیکای دەرمانسازی لە ناوچەی مەنسور خوەرئاوای بەغدا".
وتیش؛ "ئاگرەگە هویچ زەردیگ گیانی نەیاشتیە".