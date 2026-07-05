بارەگايگ حەشد هاناوی.. هیزگردن دوو ئاگر لە جادریە و مەنسور

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏ئاگریگ، ئمڕوو یەکشەممە، لە ناو کەرەڤانیگ لە بان ماڵیگ سەر وە دەسەی حەشدی شەعبی لە ناوچەی جادرییە لە ناوەڕاس بەغدای پایتەخت هیزگرد

‏ سەرچەوەیگ ئمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگیری شارستانی توەنستن کۆنترۆل و نواگیری ئاگریگ بکەن لە چگنی ئەرا بینایەیل دەوروگردی، دیاریکرد تەنیا یەک پسای تاسیان لە رویداوەگە توومارکریاس، وە مدوویەو ئەرا وەرگردن کلریاسە خەستەخانە.

‏لە رویداویگ جیا سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، "تیمیگ وەرگیری شارستانی توەنست ئاگریگ کپەوبکەێد کە لە رویبەریگ لە گژوگیا هیزگردیە لە ناوچەی نزیک بینای سەندیکای دەرمانسازی لە ناوچەی مەنسور خوەرئاوای بەغدا".

‏وتیش؛ "ئاگرەگە هویچ زەردیگ گیانی نەیاشتیە".

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