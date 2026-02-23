‏ئاگر گەپیگ کارخانەیگ بەرهەمهاوردن ئیسفەنج سزنێد لە کەرکوک

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی کەرکوک ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ئاگر گەپیگ لە ناو کارخانەیگ دروسکردن "ئیسفنج" لە باشوور پارێزگاگە هیزگرد.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ئاگرەگە لە ناو یەکێ لە کارخانەیل ئیسفنج لە باشوور پارێزگاگە هیزگردیە، بویە هووکار بەرزەوبوین دویکەڵ خەسیگ کە لە دویرەو دیار بوی، و دەسوەجی چەن تێمیگ پسپۆڕ ئاگرکپەوکردن کل کریان ئەرا شوون رویداوەگە".

‏وتیش: "تێمەیل وەرگری شارستانی دەسکردنە وە کارەیل کۆنترۆڵکردن ئاگرەگە و ماشین تانکەر ئاو وەکار هاوردنە، جیا لەو کەرەستە تایوەتییەیلە کە ئەرا هیزگردن ئاگر پیشەسازی وەکار تێد، چوینکە ئەو مادە سەرەتاییەیلە کە لە دروسکردن ئیسفنج وەکار تێد زوی ئاگر گردێود و دەسمیەتی بڵاوبوین ئاگرەگە دەێد وەشیوەی فراوانیگ".

‏دیاریکرد "هەوڵەیل خەسەوکریا ئەرا ئاخڵەدان ئاگرەگە و نواگیریکردن لە بڵاوبوین ئەرا کۆگا و کارخانەیل شانس، وە تیوەت کە مادەییلگ کە تەقنن و سزیەن لەو شوونە هەس،" و دیاری کرد "تیمەیلە توانستنە بەش گەورای ئاگرەگە کۆنترۆڵ بکەن و هیمان خەریک سەردەوکردنن تا ئاگرەگە سەرەو نەگرێ".

‏ئاشکرایکرد "زانیارییە سەرەتاییەیل نیشان دەێد کە هویچ زەردیگ گیانی نەویە و تەنیا زەرد ماڵی رویدایە " وتیش: "هووکار هیزگردن ئاگرەگە تا ئیسە نادیارە و دویای تەواوبوین کارەیل کپەوکردن، لێکۆڵینەوەی فەرمی دەس وەپێ کەێد ئەرا دیاریکردن قەبارەی زەردەیل و چۆنیەتی رویداوەگە".

