پەیاکردن دوو مووشەک جەنگی لە بیاوان موسەننا

شەفەق نیوز - موسەننا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو جمعە، خەوەرداد لە پەیاکردن دوو مووشەک جەنگی بۊچگ کە یەکیگیان لە جۊر "کرۆز"ە و نەتەقیانە، لە بیاوان ناحیەی بەسیە لەناو پارێزگای موسەننا لە باشوور عراق.

و سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە تیمەیل چارەسەرکردن تەقەمەنییەیل دەس کەنە رێکارەیل هەڵگردنیان و رەفتارکردن وەگەردیان وە شیوەیگ هونەری، هاووەخت وەگەرد وازکردن لێکۆڵینەوەیگ ئەمنی ئەرا زانستن سەرچەوەی وەشیانیان و شۊن رۊداین کەفتنیان.

سەرچەوەگە مەزەنە کرد کە هەردوگ مووشەکەگە تازە کەفتنە، و ئەوەیش هاووەخت وەگەرد بەرزەوبۊین ئاڵووزییە ئەمنی و سەربازییەیل کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد.