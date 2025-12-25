‏پیاييگ ژنەگەی وەگەرد دووسەگەی کوشێد و خوەی دەێدە دەس پۆلیس

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا پیایگ ژنەگەی وەرد دووسەگەی کوشتیە لەدویای ئەوەگ لەناو ماشین لەبان رییگ لە دەیشت بەسرە گرێدەیان و خوەییش دەێدە دەس پۆلیس

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "پیاگە ژنەگەی و دوسەگەی مەوقەی کاریگ نادرووس لەناو ماشین لەبان ری ئەبی خەسیب گردیە لە باشوور بەسرە، هەلسیایە وە کوشتنیان و خوەیشی دایەس وەدەس هێزەیل ئەمنی".

‏وتیش "پیاگە دەسوەسەرکریا و هەردوگ تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریان لێکوڵینەوە لە تاوانەگە وازکریا".

‏

‏