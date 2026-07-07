کڕ ئاسمانی عراق سوو دەسکەێدە یەکەمین گەشت لەناوەین بەسرە و باکۆ
شەفەق نیوز ـ بەغدا
کۆمپانیای گشتی کڕ ئاسمانی عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان، لە سوو چوارشەممە دەسکەێدە گەشتەیل ئاسمانی راستەوخوەی ناوەین بەسرە و باکۆ پایتەخت ئازەربایجان، وە ئەنجامداین یەک گەشت لە هەفتەگە.
وەڕێوەبەر گشتی کۆمپانیاگە عەبدولمونەعم لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکراکرد، وازکردن ئێ کڕە جویر جواوداین پیشوازی زیایگ گەشتکردن لەی وەرزە هاتگە وە ئامانج دەرفتیگ بوەخشرێد وە گەشتیارەیل بەسرە و پارێزگایەیل باشوور راستەوخۆ بڕەسنە باکۆ، کە یەکیگ لە دیارترین رویگەیل گەشتیاری ناوچەگە دانرێد.
وتیش؛ کڕ ئاسمانی عراقی وەردەوامە لە دۊزەوکردن ئەر ا وازکردن رویەیل ناودەوڵەتی نوو ترەک، ئەرا ئەو داواکاریەیلە رووژ لە دویای رووژ زیایکەن و فراوانبوین بژاردەیل گەشتکردن ئەرا هاوڵاتیەیل.