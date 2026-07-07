‏کڕ ئاسمانی عراق سوو دەسکەێدە یەکەمین گەشت لەناوەین بەسرە و باکۆ

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏کۆمپانیای گشتی کڕ ئاسمانی عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان، لە سوو چوارشەممە دەسکەێدە گەشتەیل ئاسمانی راستەوخوەی ناوەین بەسرە و باکۆ پایتەخت ئازەربایجان، وە ئەنجامداین یەک گەشت لە هەفتەگە.

‏وەڕێوەبەر گشتی کۆمپانیاگە عەبدولمونەعم لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکراکرد، وازکردن ئێ کڕە جویر جواوداین پیشوازی زیایگ گەشتکردن لەی وەرزە هاتگە وە ئامانج دەرفتیگ بوەخشرێد وە گەشتیارەیل بەسرە و پارێزگایەیل باشوور راستەوخۆ بڕەسنە باکۆ، کە یەکیگ لە دیارترین رویگەیل گەشتیاری ناوچەگە دانرێد.

‏وتیش؛ کڕ ئاسمانی عراقی وەردەوامە لە دۊزەوکردن ئەر ا وازکردن رویەیل ناودەوڵەتی نوو ترەک، ئەرا ئەو داواکاریەیلە رووژ لە دویای رووژ زیایکەن و فراوانبوین بژاردەیل گەشتکردن ئەرا هاوڵاتیەیل.

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