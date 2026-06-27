ئاسایش نەینەوا گەنجیگ دەسگیرکەێد کە گشت ئەندامەیل خيزانەگەی کوشتیە لە باشوور موسڵ
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا هێزەیل ئەمنی گەنجیگ دەسگیرکردن چوار ئەندام خيزانەگەی لەناو ماڵ خوەیان کوشتیە لە قەزای حەزر باشوور موسل.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، توومەتبارەگە تەقە لە داڵگ و خوەشک و برای کردیە، لە ئەنجام گشتیان کوشتیە وەرجە ئوەگ تەرمەییان لەخاک بنەێد لەناو ماڵ جویر تەقەلایگ ئەرا سڕپووکردن تاوانەگە.
وتیش، لەدویای رێکارەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە تاوانەگە ئاشکرابوی و پۆلیس توەنست توومەتبارەگە دەسگیربکەێد کە دان وە ئەنجامداین تاوانەگە دانایە، تیمەیل بەڵگە تاوانناسی تەمەریل داوردنە رێکار وەشکین ئەرا شوینەگە ئەنجامدانە.
دووپاتکرد، لێکۆڵینەوە لە هووکار راکانی پشت ئەنجامداین تاوانەگە وەردەوامە، کە هووکارەگەی خیزانیە یا دەروینی یا هووکار ترەک، لێکۆڵینەوە تا ئیسە وەردەوامە.