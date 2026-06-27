‏ئاسایش نەینەوا گەنجیگ دەسگیرکەێد کە گشت ئەندامەیل خيزانەگەی کوشتیە لە باشوور موسڵ

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا هێزەیل ئەمنی گەنجیگ دەسگیرکردن چوار ئەندام خيزانەگەی لەناو ماڵ خوەیان کوشتیە لە قەزای حەزر باشوور موسل.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، توومەتبارەگە تەقە لە داڵگ و خوەشک و برای کردیە، لە ئەنجام گشتیان کوشتیە وەرجە ئوەگ تەرمەییان لەخاک بنەێد لەناو ماڵ جویر تەقەلایگ ئەرا سڕپووکردن تاوانەگە.

‏وتیش، لەدویای رێکارەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە تاوانەگە ئاشکرابوی و پۆلیس توەنست توومەتبارەگە دەسگیربکەێد کە دان وە ئەنجامداین تاوانەگە دانایە، تیمەیل بەڵگە تاوانناسی تەمەریل داوردنە رێکار وەشکین ئەرا شوینەگە ئەنجامدانە.

‏دووپاتکرد، لێکۆڵینەوە لە هووکار راکانی پشت ئەنجامداین تاوانەگە وەردەوامە، کە هووکارەگەی خیزانیە یا دەروینی یا هووکار ترەک، لێکۆڵینەوە تا ئیسە وەردەوامە.

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