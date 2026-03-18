کارەبای عراق: هەناردەی غاز ئیرانی وە تەواوی وسیا
شەفق نیوز - بەغدا
وەزارەت کارەبای عراق، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان هەناردەی غاز ئیران وە تەواوی وسیاس، یەیش بویە هووکار لەدەسدان زیاتر لە 3000 میگاوات لە توانای بەرهەمهاوردن، ئەوەیش دوای وەئامانجگردن گەورەترین و گرینگترین دامەزراوەی غاز لە ئیران.
ئەحمەد مووسا عەبادی، قسەکەر وەناو وەزارەتەگە ئەرا ئاژانس شەفق نیوز وت: "کلکردن غاز ئیرانی ئەرا عراق وە یەکجاری وسیاس"، و ئاماژە وە یە دا کە بڕ ئی هەناردە 19 ملیۆن مەتر سێجا بویە و ئیسە رەسیەسە سفر.
وتیش؛ کە وسیان ئی هەناردە کاریگەری گەورەیگ لە بان سیستەم کارەبا داناگە و بویە هووکار کەمەوبوین زیاتر لە 3000 میگاوات لە وزەی کارەبا.
جێ باسە، کێڵگەی "پارس باشوور" و دامەزراوە نەوتییەیل لە "عەسەلویە" کەفتنە وەر هێرشیگ ئەمریکی-ئیسرائیلی، ک دامەزراوەیگ چارەسەرکردن غازی کردە ئامانج، یەییش لە چوارچمگ ئەو ئەوزەڵکردنە بویە کە تەلئەبیب وە "ئەوزەڵکردن بەڵێنوەپیدریاگ" ناو بردیە.