‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل

‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر وەگەرد بەسیان بۆرسەیل
2026-06-04T14:35:55+00:00

‏شەفەق نیوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان  بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت  و لە هەولێر جیگیربوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسین 153.850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن. هەمان نرخ لە شەوەکی توومارکریابوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جیگیرە، نرخ فرووشتن رەسیە 154250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 143250 دینارعراقی .    

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار داوەزی و نرخ فرووشتنی رەسیە 153.750 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فروشتن 153,650 دينار وەرانوەر 100 دولار.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon