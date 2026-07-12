‏وە ئامانجگردن نوویگ بەحرین و ئیمارات و ئۆردن "تەنیا زەرەد مادی"

‏شەفەق نیوز ـ ئۆردن/ئیمارات/ بەحرین

‏ئۆردن، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان سێ مووشەک وەخوارکەفتیە کە لە زەوی ئیران هاتگە لەشمارە شوینەیلیگ لەناو شانشینەگە، ئیمارات دووپاتکرد، ئەو هەڕەشەی مووشەکیەیەلە توومارکریانە لەدەێشت سنوور وڵاتەگە بویە، دیاریکرد بەحرێن دوارە زەنگ ئاگادارکردن کوتایە.

‏ئاژانس خەوەری ئۆردنی "بترا" لە وەرپرسیگ فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەیل ئۆردن وت: موشەکیگ لە وڵاتەگە وەخوارکەفت هیچ کەلەمەدارییگ مرۆیی توومارنەکریاس، زەردەگە لە مادی سنوورداربویە.

‏سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، لەناوداین ئەماریگ فرۆکەیل "MQ-9" ئەمریکی درۆن لە ئۆردن راگەیان.

‏لای خوەیەو دەسەی فریاکەفتن و قەیرانەیل ئیمارات دووپاتکرد هیچ نیشانەیلیگ نییە لە وڵاتەگە کە جی نیگەرانی بوود.

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