وڵات چین.. تافاوەیل ریەیل نقوم کەن و ماشینەیل بەن

شەفەق نیوز - پەکین

پارچە ڤیدیۆیەیل لەبان ماڵپەڕەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتی نیشان دان کە تافاوە سەختەیل لە هەردوگ هەرێم خبی لە باکوور چین و لیاونینگ لە باکوور خوەرهەڵات وڵاتەگە ریەیل نقوم کردنە و ماشینەیل وەرد خوەیان بردنە، لە وەختیگ مەردمەیل مەلەوانی کردن و چگنە بان تەختەیل بانئاو لەناو جادە و کۊچەیل.

میدیایەیل فەرمی ناوخۆیی لە زوان یەکیگ لە دانیشتوەیلەو وت کە ئاست ئاوەگە زیاتر لە دوو مەتر لەبان ریوبانەیل لە کەرت کوانتشینگ لە هەرێم خبی بەرزەو بۊە.

تافاوەیل دۊای زریان باڤی رۊدان، کە تونترین زریانە کە ئی ساڵە داگەسە هشکانی سەرەکی چینی و بۊەسە هوکار وارین واران فرەیگ لەبان کەنار خوەرهەڵات و هەڵکردن وای تونیگ لەبان ئەو شارەیلە کە پڕن لە دانیشتگەیل لە ناوچەگە، ئەوەگ تاقیکردنیگ دروس کرد ئەرا توانای دەوڵەتەگە لەبان رەفتارکردن وەگەرد رەوشە سەختەیل کەشوهەوا.

دەسەڵاتەیل هوشداری دان کە زریانەگە واران فرەیگ تیەرێدە بان هەرێمەیل جیلین و لیاونینگ و خبی و شاندۆنگ و جیانگسو و ئانهوی، ئەوەگ کە رخداریەیل لافاوەیل زیاتر کەێد لەو ناوچەیلە کە وەرجە ئیسە وەهوکار واران فرەیگ نقوم بینە.

تەلەفزیۆن ناوەندی چین (سی.سی.تی.ڤی) خەوەرداد کە ریەیل لەبان نزیکەی 1800 ئاوای لە کوانتشینگ بڕیانە، لە وەختیگ دەسەڵاتەیل دووپات کردن کە چووڵکردن دانیشتگەیل و دووارە نیشتەجیکردنیان گەورەترین ئەرکە ئەرایان، دەسەڵاتەیل لە لیاونینگ هوشدارییگ وە رەنگ سوور لە تافاو و رخباریە فرە سەختەیل دەرکردن.

کۆمپانیای ری ئاسن چینی، ئمڕوو دوشەممە، وسیان جویلەی فرەیگ لە قەتارەیل لە شنیانگ راگەیان، و خوەنستن لە ناوچەیل فرەیگ لەناویان هەرێم جیلین لە باکوور خوەرهەڵات وڵاتەگە وسیا.

تەلەفزیۆنەگە لە زوان دەسەی ناوەندی کەشناسییەو وت کە بەشیگ لە ناوچەیل باکوور خوەرهەڵات چین زریانەیل بەڵاچەیی یا زریان تەگر لە پلەی هەیشتەم یا بەرزتر وەخوەیانەو دۊنن.

تەلەفزیۆنەگە وتیش "لە بەشیگ لە ناوچەیل ناوڕاس و باکوور جیانگسو، زریانەیل بەڵاچەیی بۊنە مدوو وایگ لە پلەی 10 یا بەرزتر، وەگەرد رەسین تونی وا فرەگە ئەرا پلەی 11 یا بەرزتر، و شایەت گەردەلوولەیل ناوخۆیی رۊ بیەن".

شایەت تونی وا لە پلەی 11 بڕەسێدە 117 کیلۆمەتر لە سەعاتیگ.