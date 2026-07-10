کوشیان و گومبۊن و زەخمداربۊن 39 کەس وە ئاگر دارستانەیل لە ئیسپانیا

شەفەق نیوز - مەدرید

دەسەڵاتەیل ئیسپانی، ئمڕوو جمعە، کوشیان و بیسەروشوی و زەخمداربۊن 39 کەس راگەیان وە ئاگرەیل فراوانیگ کە لە دارستانەیل هەرێم ئەندەلوس لە باشوور وڵاتەگە هیز گرد.

دەسەڵاتەیل لە هەرێم ئەندەلوس وت، کە بەشیگ لە قوربانییەیل لەناو ماشینەیلیان پەیا کردنە وەگەرد ئەگەر ئەوەگ بیگانە بوون، وەپای ئاژانس "فرانس پرێس".

ئەنتۆنیۆ سانز وەرپرس فریاکەفتن وت: "ئیرنگە دووپاتکردنیگ وە کوشیان 11 کەس لەناو ئاگرەگە دیریمن، هیچ وشەیگ نیەتۊەنێد باس ئی ژانە بکەێد".

راپۆرتیگ سەرەتایی ئەرا حکومەت هەرێمییەگە باس کوشیان 12 کەس کردۊد، لە وەختیگ سانز دووپات لە "وەردەوامبۊن مینەکردن قوربانییەیل" کرد.

دیاری کرد کە هەیشت زەخمدار هەن، چواریان زەخمەیلیان سەختە، لەئەنجام ئەو ئاگرە کە تا ئیسە نزیکەی 3150 هێکتار سزانیە.

خوان مانوێل مۆرینۆ بۆنیلا سەرۆک حکومەت هەرێم ئەندەلوس، لە قسەیلیگ ئەرا رادیۆی کادینا کۆبی وت "تا ئیسە، هێمان 19 کەس لای کەمەو گومن"، و باس ئەوە کرد کە شمارەی کوشیاگەیل شایەت جاریگ ترەک ئەرا 12 کەس بەرزەو بوود، وەگەرد زانستن ئەوەگ ئی شمارە هێمان دووپات نیەکریاس.

پێدرۆ سانچێز سەرۆک وەزیرەیل ئیسپانی لەبان سەکوو "ئێکس" "خەم قۊلیگ و ژان سەختیگ نشان دا لەوەرانوەر دەرئەنجامەیل بەد ئاگرەگە"، و سەرەخوەشی خوەی پیشکەش وە خیزان قوربانییەیل کرد.

دەسەڵاتەیل پەنای نزیکەی 50 کەس لە ناوەندیگ کلتووری دان، هەرلیوا چەن رییگ بەسیان.

وەچەودیەیل خەوەردانە دەسەڵاتەیل کە کەفتن کڕیگ کارەبا شایەت بۊسە هوکار هیزگردن گژوگیای هشک وەرجە ئەوەگ زویوەزوی لەناو دارستانەیل دەورگردی بڵاو بوود، باوجی هوکارەگە هێمان دووپات نەکریاس.

یەکەی فریاکەفتن سەربازی ئیسپانی کە فریاکەفتن گەورەیلەو خوازیەێد، چگە شان تەقەلایەیل نواگیریکردن ئاگرەگە.

ئاگرەگە لە وەختیگ تیەێد کە ئیسپانیا دەردەداری لە شەپوول گەرمایگ کیشێد، کە پلەیل گەرما بەرزەیل بۊنە هوکار دەرکردن هوشدارییەیل، بەشیگیان تایبەت وە ناوچەیل لە ئەندەلوس لە ماوەی رووژەیل دۊایی بۊن.

ئیسپانیا شەپوولەیل گەرمای دووارەکریاگ لە ساڵەیل دۊایی وەخوەی دی، کە لەناوی پلەیل گەرما چەن وەختیگ لە 40 پلەی سەدی رەد کردن، ئەوەگ کە رەوش گونجیایگ ئەرا هیزگردن ئاگرە دارستانەیل گەورە دروس کەێد.

وەپای سیستەم زانیارییەیل ئاگرەیل دارستانەیل ئەوروپی، رووبەرەیل زیاتر لە 393 هەزار هێکتار لە ئیسپانیا لە ساڵ 2025 سزانیە، ئەوەگ کە کەێدەی گەنترین ساڵ لە روی ئاگر دارستانەیل لە میژوو نوو وڵاتەگە.