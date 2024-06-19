کوشیان ئەفسەریگ سوری وە پەلامار ئیسرائیل

شەفەق نیوز/ ئاژانس خەوەری "سانا"ی فەرمی سوریا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان ئیسرائیل دوو سەربازگە لە قونەیتەرە و درعا کردیەسە ئامانج، و ئەفسەریگ کوشیاس.

ئاژانسەگە لە زوان سەرچەوەیگ سەربازی وت: نزیکەی ساعەت 7.00 شەوەکی ئمڕوو، دوژمن ئیسرائیلی پەلاماریگ ئاسمانی وە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لەبان دوو سەربازگەی هیزەیل چەکدارمان لە قونەیتەرە و درعا جیوەجی کرد، کە بویە هوکار شەهیدبوین ئەفسەریگ، وەگەرد کەفتن زەرد مادی.

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قم يا أبي

قد حانَ وقتُ السماء

أمددْ بفرشاةٍ يدا

وارسم خطوطَ نهايةٍ

تحت الفصاحةِ في البكاء

ضع نقطةً

في البدءِ تسبقُ موعدا

ضع نقطةً

تلغي مواعيدَ الدواء

واغمس بقلبكَ ريشةً

لوّن أويقاتِ اللقاء

قد جاء موتٌ سابغٌ

يعفيكَ من هذا التعفّرِ بالرثاء

متثائبًا

لفظ السديمُ الكفرَ في وجه السنين

والعمرُ أحلامُ الندى

و يبينُ جذعكَ شامخًا خلفَ الضباب

لا لونَ للأشياءِ في الحلمِ القصير

اللونُ لونكَ يا صدى

قم يا أبي

قامت قياماتُ الغناء

رقصَ البلاءُ مع البلاء

اللحنُ مسروقاتُ لصٍّ جافلٍ

أنّى يخبّئها تشيّد معبدا

يا والدي

مازلتَ في ركنِ الضياءِ مضرّجًا بالأنبياء

تنهي اشتعالاتِ المدى.

كنعان حاتم مراد/ تامرّا/ ٢٠٢٤