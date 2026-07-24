کوشیان ئیسرائیلییگ و زەخمداربۊین 3 لە زیفە.. نەتانیاهۆ و بن غڤیر هەڕەشە دەن

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

ئیسرائیلییگ کوشیا و سێ ترەک زەخمدار بۊن، ئمڕوو جمعە، وە تەقەکردن لە نیشتەجیگەی "حەڤات گلعاد" لە باکوور کەنار خوەراوا.

لە وەڵام ئەو پەلامارە، سوپای ئیسرائیلی گەمارۆیگ خستە بان شار نابلس و شارۆچکەی تەل لە کەنار خوەراوا.

لەی باوەتەو، سەرۆک حکوومەت ئیسرائیلی بنیامین نەتانیاهۆ، نیاز خوەی راگەیان ئەرا سازکردن گردەوبوینیگ وەگەرد وەزیر وەرگری یسرائیل کاتس و سەرۆک ئەرکان ئەیال زەمیر ئەرا باس لەبان وەڵامداین وەو ئۆپراسیۆنە کوشندە لە حەڤات گلعاد.

زیای کرد: "وە تونی دەس وە جویلە کەیمن دژ وە تیرۆریستەیل و ئەو کەسەیلە کە لە پشتیانەو وسن، و ری وە تیرۆر لە کەنار خوەراوا نیەیمن دووارە دەرکەفێدەو".

لە لای خوەیەو، وەزیر ئاسایش نەتەوەیی ئیسرائیلی ئیتمار بن غڤیر دووپات لەبان نیاز خوەی کرد ئەرا داواکردن لە دەرکردن فەرمانەیل ئەرا سوپا ئەرا ویرانکردن ماڵەیل "تیرۆریستەیل"، و لە درێژەی قسەیلی وت: "لە وەرانوەر هەر یەهوودییگ کە کوشیەێد بایەتە دوژمن زەرەد زەوییەیل و ماڵەیل هەڵگرێد".

باس گرنگی "رەفتارکردن وەگەرد شار و ئاواییەیل بکوشەیل لە کەنار خوەراوا کرد وەو جۊرە کە رەفتار وەگەرد بەیت حانوون لە غەزە کریا".