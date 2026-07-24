گورزەیلیگ ئاسمانی وەبان حودەیدە بەحرەین زەنگ ئاگاداری کوتێد

شەفەق نیوز- سەنعا

هاوپەیمان "پشتیوانی شەرعیەت" لە یەمەن وە سەرکردایەتی سعودیە، شەو جمعە راگەیان، کە پەلامار ناوچە سەربازیەیل حووسیەیل لە پارێزگای حودەیدە داگە، و دیاری کرد کە ئامانجەیل پەیوەندی وە هەڕەشە وەبان کەشتیە بازرگانیەیل لە دەریای سوور دیرێد.

هاوپەیمانیەگە وتیش کە بەندەر حودەیدە نەکریا ئامانج، و گشت بەندەرەیل حودەیدە وازە ئەرا هامشوو دەریایی، وەپای ئەوەگ میدیای عەرەبی بڵاوی کرد.

لەلایەگ ترەک، ئاژانس "ڕۆیتەرز" راگەیان کە میدیای سعودی دووپاتکەێد پەلامارد ناوچە سەربازیەیل حووسی لە حودەیدە داگە کە پەیوەندی وە هەڕەشە وەبان کەشتیە بازرگانیەیل لە دەریای سوور دیرن.

لەلای خوەیەو، میدیای سەر وە حووسیەیل لە یەمەن راگەیان کە 4 گورز ئاسمانی سعودی وەشیانە بان دامەزراوەیل دەزگای پەیوەندیکردن لە حودەیدە و بەندەر پارێزگاگە وەگەرد دوورگەی کەمەران.

لە لاییگ ترەک، وەزارەت ناوخوەی بەحرەین راگەیان کە زەنگ ئاگادارکردن کوتیاس و داوا لە هاووڵاتیەیل و نیشتەجیەیل کرد "ئارام بگرن و بچنە نزیکترین شوین ئارم"، لە ئەنجام گورزیگ ئیرانی.

دویەکە پەنجشەممە، دۆناڵد ترامپ، سەرۆک ئەمریکا راگەیان کە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئیران وە وەرپرس زانێد ئەرا هەر پەلامار نوویگ حووسیەیل لە یەمەن ئەنجام بیەن، و هەڕەشە کرد کە "سزای سەربازی گەورە" وەبان تاران و حووسیەیل بکەێد.

جی باسە کە حووسیەیل راگەیانن کە باب ئەلمەندەب لە وەردەم کەشتیەیل سعودی بەسانە، لە وەختیگ قسەکەر حووسیەیل دووپاتکرد کە قەیەغەی هاتوچوو دەریایی کە گرووپەگەی خستنەی بان سعودیە، ئامانجەگەی وسانن جویلە لە تەنگەی باب ئەلمەندەب نییە، بەڵکم تەنیا سعودیە گرێدەو.