واشنتۆن کلکردن بارەیل سەربازیی زیایەو کەێد.. ئایا جەنگ گشتگیر دەس وەپی کەێد؟

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

رووژنامەی "مەعاریف" ئیسرائیلی خەوەرداد، کە 80 فڕۆکەی دابینکردن سزەمەنی لە ئاسمان ئیسە لە ئیسرائیل جیگیرن، و فرەیان لە فڕۆکەخانەی بن گۆریۆن جیگیرن، وەگەرد گردەوکردن سەدان فڕۆکەی جەنگی لە ناوچەگە، بیجگە لە دوو کەشتی هەڵگر فڕۆکەی ئەمریکی و دەیان پارچەی دەریایی و ژیردەریایی، لە دیمەنیگ کە ئاست گەورەیگ لە ئامادەباشی سەربازی نشان دەێد.

ئی جویلەیلە هاووەخت تیەێد وەگەرد لێدوانەیل سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ، کە لەناوی دووپات کرد کە وە جدی لێکۆڵینەوە لە دەسکردن وە ئۆپراسیۆنەیلیگ سەربازی فراوان دژ وە ئیران کەێد، و دیاری کرد کە نزیکەو بوود لە دەرکردن بڕیار ئەرا جیوەجیکردن پەلاماریگ "گەورەتر لە هەر وەختیگ ترەک".

ترەمپ زیای کرد کە ئیسرائیل بەشداری لە پەلامارەیل کەێد "لە ماوەی دوو خولەک" لە ئەگەر داوای ئەوە لەلی بکریەێد، وە ئەوەگ کە تاران هێمان هەوەجە وە "ئازار زیاتر" دیرێد وەرجە گلەوخواردن ئەرا مێز گفتوگۆیل.

لە وەرانوەر ئەوە، ئیسرائیل ئامادەکارییە سەربازییەیلی خەسەو کرد، کە وەزیر وەرگری ئیسرائیلی یسرائیل کاتس، هەڕەشەی وەشانن "گورزیگ کوشندە" ئەرا ئیران کرد لە ئەگەر دەس وە پەلامارداین ئیسرائیل کرد، لە وەختیگ ئەنجومەن وەزاری ئەمنی بۊچگ "کابینەت" لە گردەوبوینەیلی وەردەوامە ئەرا شۊنگردن وەرەونواچگنەیل دۆسیەی ئیرانی، لەناو راپۆرتەیل ئیسرائیلی کە دووپات لەبان ئامادەکردن "بانک ئامانجەیل" کەن کە دامەزراوەیل ستراتیژی و ژیرخانەیل لەخوەی گرێد کە شایەت بچوودە ناو هەر هەڵمەتیگ سەربازی هاوبەش وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل.

نویسینگەی سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی راگەیان کە بنیامین نەتانیاهۆ، دوشەممەی ئایندە سەردان واشنتۆن کەێد، وە مکیسیگ لە ترەمپەو، کە مەزەنە کریەێد دۆسیەی ئیرانی بچوودە بان خشتەی گفتوگۆیل، لە وەختیگ راگەیاننەیل ئیسرائیلی قسە لەبان چەوەڕیکردن تەل ئەبیب ئەرا "چرای سەوز" ئەمریکی کەن وەرجە چگن وەناو هەر ئۆپراسیۆنیگ فراوان.

گشت نیشانەیل نوقڵانەی ئەوە دەن کە ناوچەگە لە وەرانوەر یەکیگ لە ناسکترین قۆناغەیلی وسایە، کە وەردەوامبۊن گردەوکردن هیزە سەربازییەیل، و ئاڵشتکردن پەیامەیل، و فراوانبۊین رووبەر ئامادەکارییەیل لەبان بەرەیل جیاجیا، مەزەنەی نووەوبۊن جەنگ بتەو کەێد.

لە وەختیگ کە هێمان بڕیار کۆتایی لەبارەی وەشانن گورزیگ فراوان ئەرا ئیران لەگرەو هەژمارەبل سیاسی و سەربازییە لە واشنتۆن، وەلی قەوارەی ئەو هیزە کە گردەو کریانە، و هەماهەنگی ئەمریکی ئیسرائیلی کە پەسا زیای کەێد، ئامادەباشییگ راسگانی نشان دەن ئەرا رەفتارکردن وەگەرد سیناریۆی ئاڵووزییگ گەورە.