هندستان داوا لە هاوڵاتیەیلی کەێد زویوەزوی ئیران وەجی بیلن

شەفەق نيوز – نیودەلهی

باڵیۆزخانەی هند لە تەهران، ئمڕوو دووشەممە، ئاگادارییگ کوتوپڕ دەرکرد، کە لەناوی داوا لە هاووڵاتیەیل هندیی ئامادە لە ئقران کردگە وڵاتەگە وەجی بیلن وە هەر رییگەو بویە، لەوانە گەشتە ئاسمانییە بازرگانییەیل، لە ژیر ئاڵشتکارییەیل ئیسەی رەوشەیل.

باڵیۆزخانەگە لە بەیاننامەیەگ راگەیان کە «ئی ئاگادارییە وەردەوامییگ ئەو رێنماییەیلەسە کە وەرجەیە لەلایەن حکومەت هند لە 5 کانوون دویەم 2026 دەرکریاس»، و دووبرە پشتڕاسی کردگە لەبان «گرنگی وریایی و ئاگاداری، دویرکەفتن لە ناوچەیل ناڕەزایی یا گردەوبوین، و مەنین لە پەیوەندی وەردەوام وەرد باڵیۆزخانەی هندستان و شوینکەفتن میدیای ناوخۆی ئەرا زانستن دویا ئاڵشتکاریەیل».

هەرلیوا باڵیۆزخانەگە داوا لە گشت هاووڵاتیەیل هندی لە ئیران کردگە «بەڵگەنامەیل گەشت و مەنینیان لەوانە پاسپۆرت و ناسنامەیل، لە وەردەس بیلن ئەرا هەر کاریگ ناکاوی»، و داوا کردیش ئەوانەگ «دەسمیەتی خوازن راستەوخۆ پەیوەندی وەپیەو بکەن».

هەمیش وت: «شمارەیل ئەرا پەیوەندی زویوەزوی دیاری کریاس، و پۆست ئەلیکترۆنی تایبەت ئەرا پیشکەشکردن پاڵپشتی قونسلەری»، و گاڵ هاووڵاتیەیل دا کە تا ئیسە ئەوانەگ زانیارییەیل لەلایەن باڵیۆزخانە توومار نەکردنە زویوەزوی توومار بکەن لەبان ماڵپەڕ فەرمی، دیاری کرد کە «ئەگەر تۆمارکردن نەکریا لەوەر مدوو بڕین ئینتەرنێت، خیزانەیلیان لە هند توانن لە جییان توومارکردن ئەنجام بیەن».