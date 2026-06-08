چین نوویگ.. ئیران و ئیسرائیل گورزە موشەکییەیل لەناوەین خوەیان وەشنن

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

سوپای ئیسرائیلی، شەوەکی ئمڕوو دوشەممە، راگەیان لە چەودیاریکردن تەقانن شەپوولەیل نوویگ لە موشەکەیل لە ئیرانەو وەرەو ئیسرائیل، وە دووپاتکردن لە کاراکردن فیکەی هوشداری لە ناوچەیل فراوانیگ لە ناوڕاس وڵاتەگە و قودس.

میدیایەیل راگەیانن ئیسرائیلی خەوەردان لە ژنەفتن دەنگ رممە لە تەلئەبیب و قودس، لە وەختیگ باس کەفتن موشەکیگ لە نزیک ئاوایی ئیتامار لە خوەرهەڵات نابلوس و تویشبۊن گەڕەکیگ نیشتەجیبۊن لە یەکیگ لە ئاواییەیل لە باکوور کەناراو خوەرئاوا کردن، وەبی توومارکردن زەخمداری.

سەرچاوەیل راگەیانن وتن کە ئیران شەپوولیگ نوو لە موشەکەیل وەرەو باشوور ئیسرائیل وەشانیە، لە وەختیگ بڕیار دریا دانیشتنیگ ئەرا ئەنجومەن وەزیرەیل ئیسرائیلی بۊچگ (کابینە) بەسیەێد ئەرا باس لە پیشهاتە ئەمنییەیل.

لەلای خوەیەو، سوپای پاسداران ئیرانی، وەپای ئاژانس "فارس" ئیرانی، ئامادەبۊن خوەی راگەیان ئەرا هەر سیناریۆیگ و ئەرا جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنەیل فراوانیگ لەبان گشت بەرەیل، وە دووپاتکردن لە ئامانجگردن هەردوو بنکەی ئاسمانی نەڤاتیم و تەل نۆڤ لە ئیسرائیل.

لە وەرانوەر ئەوە، ئێزگەی سوپای ئیسرائیلی خەوەردا کە چەک ئاسمانی دوو خول لە پەلامارەیل لەناو ئیران جیوەجی کردگە، کە ئامانجگردن سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی لە تاران و ناوڕاس و خوەرئاوا وڵاتەگە گردیەسە خوەی، بیجگە لە ئامانجگردن دامەزراوەیگ ئەرا پترۆکیمیاییەیل لە ئەهواز لە باشوور خوەراوای ئیران.

هەرلیوا کەناڵ 12ی ئیسرائیلی خەوەردا لە هەڵوەشانن گشت چالاکی و گردەوبۊنە گشتییەیل و بەسانن دامەزراوە پەروەردەییەیل لە گشت ئیسرائیل، لە سای وەردەوامبۊن گرژەوبۊن سەربازی هاوبەش لەناوەین هەردوگ لاگە.

سوپای ئیسرائیلی، لە وەختیگ زۊ لە ئمڕوو دوشەممە، کۆتاییهاتن "شەپوول یەکەم" لەو گورزەیلە راگەیان کە فڕۆکە جەنگییەیل لەبان شوینەیل سەروە رژیم ئیرانی، لە ناوڕاس و خوەرئاوای ئیران، وە هەماهەنگی وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل جیوەجیی کردن.