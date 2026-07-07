ژنەفتن رممەی 14 تەقینەوە لە ناوچەیلیگ جیاجیا لە ئیران
شەفەق نیوز - تاران
ئاژانس "فارس" ئیرانی، شەو سێشەممە/ چوارشەممە، خەوەرداد لە ژنەفتن رممەی 14 تەقینەوە لە ناوچەیل جیاجیایگ لە ئیران.
ئاژانسە ئیرانییەگە باس ئەوە کرد کە دە تەقینەوە لە شار سیریک دەنگیان هات، و چوار ترەک لە ئاوایی میسین لە دوورگەی قشم لە باشوور ئیران ژنەفیانە.
لەلای خوەییش، وەزارەت دەیشت ئیرانی وت، کە حکومەت ئەمریکی جویر هەمیشە تەقەلای ئەوە داگە پیشێلکارییەیل خوەی ئەرا یاداشت لەیەکفامستن وە دەسپیچگەیل جیاجیا وەجی بارێد.
دیاری کرد: ئیمە وە نیازپاکی کار کردیمن و گشت توانایەیل خوەمان خستیمنە کار ئەرا جیوەجیکردن پابەندبۊنەیلمان وەپای یاداشت لەیەکفامستن لە وەخت واژووکردنیەو.
وەرجە کەمیگ، فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی راگەیان، کە هیزەیلی دەس کردنەسە جیوەجیکردن زنجیرەیگ پەلامار سەختیگ لەبان ئامانجەیل لە ناو ئیران، لە وەڵام ئەوەگ وت کە پەلامار سێ کەشتی بازرگانی دانە لە وەخت رەدبوینیان لە تەنگەی هورمز.
"سەنتکۆم" لە بەیاننامەیگ وت، کە پەلامارەیل ئامانج چەسپانن باجەیل قورسیگ دیرێد لەبان ئیران لەوەر پەلاماردان کەشتییەیل بازرگانی کە مەدەنییەیل لەناوی کار کەن لە رێڕەویگ ئاوی ناودەوڵەتی، و دیاری کرد کە پەلامارەیل ئیرانی لی دەسپیچگ رخدا بۊن و نوێنەرایەتی پیشێلکارییگ ئاشکرا ئەرا ئاگربەس کەن.