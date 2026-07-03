ئەندەنوسیا.. زەویلەرزەیگ وە هتز 6.2 پلە داێدە کەناراوەیل خوەرهەڵات
شەفەق نیوز - جاکارتا
ئمڕوو جمعە، دەسەی جیۆلۆجی ئەمریکی وت، کە زەویلەرزەیگ وە هاز 6.2 پلە داگە کەناراوەیل خوەرهەڵات ئەندەنوسیا، وەبی ئەوەگ هیچ راپۆرتیگ دەسوەجی لەباوەت کەفتن زەخمدارییەیل یا زەرەدەیل بڕەسێد.
زەویلەرزەگە لە قۊلایی 120 کیلۆمەتر و لە دۊری نزیکەی 58 کیلۆمەتر لە خوەرئاوای شار توبیلۆ لە هەرێم باکوور مالۆکۆ رویدا، یەیش لە سەعات 11:31 وە وەخت ناوخۆیی (02:31 وە وەخت گرینج).
لە لای خوەیەو، ئاژانس کەشناسی و زانست کەشوهەوا و جیۆفیزیا ئەندەنوسییەگە، باس ئەوە کرد کە هیچ رخبارییگ لە رویداین شەپوولەیل تسۆنامی نییە.
ئەندەنوسیا وە یەکیگ لەو دەوڵەتەیلە لە جەهان دانریەێد کە فرەترین رخداری گورجی زەویلەرزەیی لەبانیە، یەیش لەوەر شوینە جوگرافییەگەی لەبان یەکگردن شمارەیگ لە پلێتە تەکتۆنییەیل لەناو ناوچەی "پشتین ئاگر" لە زەریای ئارام، کە وەردەوام زەویلەرزەیل و تەقیانە گڕکانەیل وەخوەی دوینێد کە دریژەو بوون ئەرا ناوچەیل فراوانیگ لە ئاسیا و زەریای ئارام.