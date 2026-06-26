ئەنجومەن هاوکاری کەنداوی: بەڵگە دیریمن لەبان وەشیان پەلامارەیل دۊایی لە عراقەو

شەفەق نیوز - ریاز

ئەمیندار گشتی ئەنجومەن هاوکاری کەنداوی جاسم بەدێوی، ئمڕوو جمعە، دووپات کرد کە ئەنجومەنەگە بەڵگە و پوتانەیل و وینەیل دیرێد کە دووپات کەن "پەلامارەیل دۊایی" لەبان وڵاتەیل کەنداو سەرچەوەگەی عراقە.

لە لایگ ترەک، بەدێوی لە لێدوانەیل رووژنامەوانی، رەتکردن وڵاتەیل ئەنجومەنەگە لەبان چەسپانن باج لەبان رەدبۊن لە تەنگەی هورمز نشان دا.

دووپات کرد لەبان ئەوە کە سوڵتاننشین عومان رازی نییە لەبان ئیجۊر باجەیلیگ.

لەبان ئەو راپۆرتەیلە لەباوەت وەرگردن 300 ملیار دۆلار لەلایەن ئیرانەو ئەرا دووارە ئاوەدانکردن، وەپای یاداشت لەیەکفامستن دۊایی وەگەرد ئەمریکا، دووپات کرد: هیچ زانیارییگ نەیریمن لەباوەت بڕ 300 ملیار دۆلارەگە کە خریاسە رۊ ئەرا دووارە ئاوەدانکردن ئیران.

وتیش: ئی باوەتە نە وە فەرمی و نەیش وە شیوەیگ نافەرمی نەخریاسە رۊ ئەرامان، و وەگەرد واشنتۆن باسی نەکردیمنە، لە وەختیگ وەزیر دەیشت ئەمریکی مارکۆ روبیۆ لەی دۊاییە گەشتیگ کەنداوی ئەنجام داگە.

بەدێوی هەمیش وت: خوازم باوەڕ وە پەیمان ئیران بکەم وە دروسنەکردن چەک ئەتۆمی، باوجی ئیمە داوای چەودیاری ئاژانس ناودەوڵەتی ئەرا وزەی ئەتۆمی لەبان دامەزراوەیلی کەیمن، و ئاشکراییگ لەباوەت یەدەگ یۆرانیۆم.