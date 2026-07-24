ئەنجومەن نوێنەرەیل ئەمریکی رازی بوود لەبان دووارە ناونایین وەزارەت وەرگری ئەرا "وەزارەت جەنگ"

شەفەق نیوز - واشنتۆن

ئەنجومەن نوێنەرەیل ئەمریکی رازی بۊ لەبان دووارە ناونایین وەزارەت وەرگری ئەرا "وەزارەت جەنگ"، لەناو دەنگداین لەبان پرۆژە یاسای سیاسەت وەرگری ساڵانە ئەرا ساڵ دارایی 2027، لە گامیگ کە هێمان هەوەجە وە رازیبۊین ئەنجومەن پیرەیل دیرێد وەرجە ئەوەگ بچوودە بوار جیوەجیکردن.

ئی گامە دۊای هەڵمەتیگ تیەێد کە وەزیر وەرگری پیت هێگسێت سەرکردایەتیی کرد، کە داوا کرد ئەرا گلەوداین ناو میژوویی ئەرا وەزارەتەگە، و وت کە ئیدارەی سەرۆک دۆناڵد ترەمپ تەقلا دەێد ئەرا "بەرزەوکردن جەنگاوەرەیل، نەک تەنیا وەرگریکەرەیل".

وەزارەتەگە ناو "وەزارەت جەنگ" هەڵگردۊد تا ساڵ 1947، وەرجە ئەوەگ سەرۆک ئەمریکی وەرین هاری ترۆمان واژوو لەبان یاسای ئاسایش نەتەوەیی بکەێد، کە دووارە پەیکەربەنی دامەزراوەی سەربازیی کردەو و ناوەگەی ئاڵشت کرد ئەرا وەزارەت وەرگری.

وەرجە یەیش سەرۆک دۆناڵد ترەمپ، لە سێپتەمبەر گوزەشتە، فەرمانیگ جیوەجیکردن دەرکرد کە پاڵپشتی دووارە ناوبردنەگە کەێد، هەرلیوا وەزیر وەرگری ئاراستە کرد وە دەسکاری ناوەگە لەبان ماڵپەڕ فەرمی و هەژمارەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتی و تابلۆیەیل، وەلی پەسەنکردن ئاڵشتکارییەگە وە شیوەی فەرمی هەوەجە وە رازیبۊین کۆنگرێس دیرێد.

وەپای رووژنامەی زە هیل، پرۆژە یاساگە ئیسە چوودە ئەنجومەن پیرەیل ئەرا تەماشاکردنی، لەناو مەزەنەیل وە وەرەوڕۊبۊینی وەگەرد دژایەتییگ کە شایەت ریگری بخەێدە وەر پەسەنکردن کۆتاییی.

پرۆژە یاساگە ناکۆکییەیل لەناو کۆنگرێس وڵخوەی دی، دۊای ئەوەگ نوێنەر کۆماری تۆماس ماسی و نوێنەر دیموکراتی رۆ خانا تەقلا دان بڕگەیگ بسڕنەو کە پەیوەندی وە سەرپەرشتیکردن دەسپێشخەرییگ ئەرا هاوکاری سەربازی وەگەرد ئیسرائیل دیرێد، وەلی دەسکارییەگە لە چاپ کۆتایی دۊر خریا.

شەش نوێنەر دیموکراتی وەگەرد کۆمارییەیل دەنگ دانە بەرژەوەنی پرۆژە یاساگە، لە وەختیگ هەفت نوێنەر کۆماری دژایەتیی کردن، لە وەختیگ کە چارەنویس یاسادانانەگە بی یەکلایسکردن مەنێد لە چەوەڕی دەنگداین ئەنجومەن پیرەیل.