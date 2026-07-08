ئەمیندار گشتی ناتۆ: پەلامارەیل بان ئیران "فرە هەوەجە دیرێد"
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
ئەمیندار گشتی هاوپەیمان باکوری ئەتڵەسی (ناتۆ) مارک روتە، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ئەو پەلامارەیل نووە وەبان ئیران "فرە هەوەجە کەێد"، و مەزەنه کەێد سەرکردەیل هاوپەیمانییەگە دووپات بکەن دەریای هورمز ئەرا هەمیشە و وە تەواوەتی واز بمینێد.
روتە لە لێدوانەیلیگ لە پەراویز گردەوبوین لوتکەی هاوپەیمانییەگە کە لە ئەنقەرەی پایتەخت تورکیا وەڕیەو چوود، وت؛ هیوابڕین ئەمریکا لە هەڵوێستەیل بڕیگ لە هاوپەیمانەیلێ لەبارەی ئیران تەنیا ئەرا "حاڵەتەیل تاکەکەسی" دیاریکریاگ، و وتیش مەزەن کەێد سەرکردەیل هاوپەیمانییەگە لە گردەوب5 ئمڕوو دووپات لە گرنگی وازکردن دەریای هورمز وە تەواوەتی بکەن.
فەرمانداری ناوەندیی ئەمریکا، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کۆتایی هاتیە وە بەش نوویگ ئۆپەراسیۆنەیل سەربازی دژ ئیران، و وت: زیاتر لە 80 شوین ئامانج کریاگە، کە بریتی بوین لە سیستمەیل بەرگریی ئاسمانی، تووڕەیل فەرمان و کۆنتڕۆڵ، رادارەیل کەناراوەیل، و سەکۆیل موشەکیی دژە کەشتی، هاوکات وە زیاتر لە 60 بەلەم خێرا کە سەر وە سوپای پاسداران بوین لە دەوروبەر دەریای هورمز.