‏ئەمیندار گشتی ناتۆ: پەلامارەیل بان ئیران "فرە هەوەجە دیرێد"

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏ئەمیندار گشتی هاوپەیمان باکوری ئەتڵەسی (ناتۆ) مارک روتە، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ئەو پەلامارەیل نووە وەبان ئیران "فرە هەوەجە کەێد"، و مەزەنه کەێد سەرکردەیل هاوپەیمانییەگە دووپات بکەن دەریای هورمز ئەرا هەمیشە و وە تەواوەتی واز بمینێد.

‏روتە لە لێدوانەیلیگ لە پەراویز گردەوبوین لوتکەی هاوپەیمانییەگە کە لە ئەنقەرەی پایتەخت تورکیا وەڕیەو چوود، وت؛ هیوابڕین ئەمریکا لە هەڵوێستەیل بڕیگ لە هاوپەیمانەیلێ لەبارەی ئیران تەنیا ئەرا "حاڵەتەیل تاکەکەسی" دیاریکریاگ، و وتیش مەزەن کەێد سەرکردەیل هاوپەیمانییەگە لە گردەوب5 ئمڕوو دووپات لە گرنگی وازکردن دەریای هورمز وە تەواوەتی بکەن.

‏فەرمانداری ناوەندیی ئەمریکا، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کۆتایی هاتیە وە بەش نوویگ ئۆپەراسیۆنەیل سەربازی دژ ئیران، و وت: زیاتر لە 80 شوین ئامانج کریاگە، کە بریتی بوین لە سیستمەیل بەرگریی ئاسمانی، تووڕەیل فەرمان و کۆنتڕۆڵ، رادارەیل کەناراوەیل، و سەکۆیل موشەکیی دژە کەشتی، هاوکات وە زیاتر لە 60 بەلەم خێرا کە سەر وە سوپای پاسداران بوین لە دەوروبەر دەریای هورمز.

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