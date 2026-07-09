مۆسکۆ: پەلاماریگ وەبان ئەفسەریگ پلە بەرز پویچەڵ کریا
شەفەق نیوز - مۆسکۆ
دەزگای ئەمنیی فیدراڵی رووسی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان پەلاماریگ کە ئامانج لەلی تیرۆرکردن ئەفسەریگ پلە بەرز بویە لە پایتەخت مۆسکۆ، پویچەڵ کریاگە.
دەزگاگە لە بەیاننامەیگ دیاری کرد پەلامارەگە هەوڵیگ بویە وەلایەن دەزگای هەواڵگری ئۆکرانی و وڵاتەیل خوەرئاوا ئەرا ئەنجامداین زنجیرە پەلاماریگ تیرۆریستییەیل ئەرا بان بنکەیل سەربازی و سەربازەیل رووسی وە وەکارهاوردن فڕۆکەیل بی فڕۆکەوان.
ئاسایش روسیا دیاریکرد لەو بنکەیلە کە کیێڤ پلان پەلامارداینی داشتیە، یەکیگ لە دامەزراوەیل پێشەنگ لە کۆمەڵگەی پیشەسازی سەربازی رووسی بویە، و ئاشکرایکرد گەنجیگ تەمەن 25 ساڵان دەسگیر کریا کە بەشدار بویە لە پلاندانان ئەرا تیرۆرکردن ئەو ئەفسەر پلە بەرز روسییە.