‏مۆسکۆ: پەلاماریگ وەبان ئەفسەریگ پلە بەرز پویچەڵ کریا

‏مۆسکۆ: پەلاماریگ وەبان ئەفسەریگ پلە بەرز پویچەڵ کریا
2026-07-09T08:06:42+00:00

‏شەفەق نیوز - مۆسکۆ

‏دەزگای ئەمنیی فیدراڵی رووسی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان  پەلاماریگ کە ئامانج لەلی تیرۆرکردن ئەفسەریگ پلە بەرز بویە لە پایتەخت مۆسکۆ، پویچەڵ کریاگە.

‏دەزگاگە لە بەیاننامەیگ  دیاری کرد  پەلامارەگە هەوڵیگ بویە وەلایەن دەزگای هەواڵگری ئۆکرانی و وڵاتەیل خوەرئاوا ئەرا ئەنجامداین زنجیرە  پەلاماریگ تیرۆریستییەیل ئەرا بان بنکەیل سەربازی و سەربازەیل رووسی وە وەکارهاوردن فڕۆکەیل بی فڕۆکەوان. 

‏ئاسایش روسیا دیاریکرد لەو بنکەیلە کە کیێڤ پلان پەلامارداینی داشتیە، یەکیگ لە دامەزراوەیل پێشەنگ لە کۆمەڵگەی پیشەسازی سەربازی رووسی بویە، و ئاشکرایکرد  گەنجیگ تەمەن 25 ساڵان دەسگیر کریا کە بەشدار بویە لە پلاندانان ئەرا تیرۆرکردن ئەو ئەفسەر پلە بەرز روسییە.

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