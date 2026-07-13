میدیایەیل ئیرانی: دەنگ تەقینەوەیل نوویگ لە باشوور وڵاتەگە

شەفەق نیوز - تاران

میدیایەیل ئیرانی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە ژنەفیان دەنگ تەقینەوەیل نوویگ لە باشوور وڵاتەگە.

ئاژانس "مێهر"، لە زوان دانیشتگەیل ناوخۆییەو وت کە دەنگ رممەی تەقینەوەیل لە دەورگرد شار بەندەر عەباس و دوورگەی قشم لە باشوور ئیران ژنەفتنە.

"مێهر" دیاری کرد، کە دەنگ تەقینەوەیلە لە مەودای دۊر لە شارەگە ژنەفیانە و دیارە لەبان کەنار خوەرئاوای شار بەندەر عەباس خەسەو بۊنە، وەگەرد باسکردن لە ئەگەر رۊداین پەلامارەیلیگ لەناو رووبەر ئاوی کەنداو و تەنگەی هورمز.

وەرجەتر لە ئمڕوو، فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی، جیوەجیکردن شەپوولیگ ترەک لە پەلامارەیل دژ وە ئیران راگەیان، کە لەناوی شۊنەیل جیاجیایگ وە تەقەمەنیەیل هویرد کردنەسە ئامانج.