‏ئەمریکا.. "گەردەلویل وەفرین" بوودە مدوو بڕیان کارەبای 100 هەزار ماڵ

2026-02-23T07:51:29+00:00

‏شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

‏گەردەلویلیگ وەفرین، ئمڕوو دووشەممە، بویە مدوو بڕیان کڕ کارەبا زیاتر لە 100 ماڵ لە کناراو خوەرهەڵات وڵاتەیەکگرتگەیل ئەمریکا.‏

‏وەپای داتایەیل وەدویاچگەیل بڕیان کارەبا، بڕ گشتی شمارەی بڕیان کارەبا رەسیەس ئەرا  وەلای کەم 101,893 حاڵەت، وەو ویلایەتەیلەیش کە بریتین لە: دیلاوێر (29,162)، و نیوجێرسی (28,574)، و ڤێرجینیا (24,783)، و ماریلاند (19,374).

‏ماڵپەڕ "فڵایت أوێر" راگەیان، دیەکە یەکشەممە، لەناو گەردەلویل وەفریەگە زیاتر لە 10 هەزار گەشت ئاسمانی لە وڵاتە یەکگرتگەیل هەڵوشیاس یا دویاخریاس.

‏وەپای ماڵپەرەگە زیاتر لە 3400 گەشت ئاسمانی هاتن و چگن دویاخریاس، زیاتر لە  7000 گەشت دیرکەفتنە.

