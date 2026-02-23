ئەمریکا.. "گەردەلویل وەفرین" بوودە مدوو بڕیان کارەبای 100 هەزار ماڵ
شەفەق نیوز ـ واشنتۆن
گەردەلویلیگ وەفرین، ئمڕوو دووشەممە، بویە مدوو بڕیان کڕ کارەبا زیاتر لە 100 ماڵ لە کناراو خوەرهەڵات وڵاتەیەکگرتگەیل ئەمریکا.
وەپای داتایەیل وەدویاچگەیل بڕیان کارەبا، بڕ گشتی شمارەی بڕیان کارەبا رەسیەس ئەرا وەلای کەم 101,893 حاڵەت، وەو ویلایەتەیلەیش کە بریتین لە: دیلاوێر (29,162)، و نیوجێرسی (28,574)، و ڤێرجینیا (24,783)، و ماریلاند (19,374).
ماڵپەڕ "فڵایت أوێر" راگەیان، دیەکە یەکشەممە، لەناو گەردەلویل وەفریەگە زیاتر لە 10 هەزار گەشت ئاسمانی لە وڵاتە یەکگرتگەیل هەڵوشیاس یا دویاخریاس.
وەپای ماڵپەرەگە زیاتر لە 3400 گەشت ئاسمانی هاتن و چگن دویاخریاس، زیاتر لە 7000 گەشت دیرکەفتنە.