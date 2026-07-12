ئەمریکا ئاگادار ئیسرائیل کەێد کە وە شيوەیگ راسەوخۆ بەشداری لە جەنگ وەرد ئیران نەکەێد

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوڕاس

ئمڕوو یەکشەممە، میدیایەیل عیبری ئاشکرای ئامادەباشی ئیسرائیلی ئەرا سیناریۆیەیل ئاڵووزی چەوەڕیکریاگ ناوەین واشنتۆن و ئیران کردن، لە وەختیگ وەرپرسەیل ئیسرائیلی دووپات ئەوە کردن کە واشنتۆن تا ئیسە داوا لە ئیسرائیل کردگە کە وە شیوەیگ راسەوخۆ بەشداری لە جەنگ نەکەێد.

رووژنامەی "یەدیعۆت ئەحرۆنۆت" باس ئەوە کرد کە دامەزراوەی ئەمنی ئیسرائیلی وە نزیکەو چەودیاری پیشکەفتنەیل ئاڵووزییەگە کەێد، وەگەرد ئامادەباشی سوپا ئەرا ئەگەر کیشان جەنگ وەرەو ئیسرائیل، چ لەڕی پەلامارەیل راسەوخۆ لە ئیرانەو یا لەڕی بەرەیل هەرێمی ترەک.

زیای کرد کە سوپای ئیسرائیلی ئامادەباشی سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی تونتر کردگە، و نەخشە ئۆپراسیۆنییەیل و بنکەی زانیارییەیل ئامانجەیل لەناو ئیران نوو کردگەسەو، جویر ئامادەباشییگ ئەرا هەر پیشکەفتنیگ مەیدانی.

رووژنامەگە لە زوان وەرپرسەیل ئیسرائیلییەو وت، هەر وەڵامیگ سەربازی فراوان لەبان پەلاماریگ ئیرانی وە هەماهەنگی تەواو وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل جیوەجی کریەێد.

باس ئەوە کرد کە ناوەندەیل سیاسی ئیسرائیلی دۊنن کە پابەندبۊن ئیران وە هەر لەیەکفامستنیگ کاتی رۊوەڕۊی ئاستەنگەیل گەورەیگ بوودەو.

دۊنیدیش کە ئایندەی گفتوگۆیل لەبان بڕیارەیل سەرکردایەتی ئیرانی و رادەی توانای لەبان کۆنترۆڵکردن سوپای پاسداران وسیاس.

لەی چوارچیوەیشە، رووژنامەگە ئاشکرا کرد کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی و بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆک وەزیرەیل ئیسرائیلی پەیوەندییگ تەلەفۆنی ئەنجام دانە کە باس لە پیشکەفتنەیل ئاڵووزییەگە وەگەرد ئیران کردگە، لە وەختیگ تا ئیسە وەخت دیداریگ دیاری نیەکریاس کە هەردوگ لا وەرجەتر نیاز خوەیان ئەرا ئەنجامدانی راگەیانۊن، یەیش لە سای سەرقاڵبۊن ئیدارەی ئەمریکی وە وەڕێوەبردن قەیران ئیسە.

یەیش هاوەخت بۊ وەگەرد ئەوەگ فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی (سەنتکۆم)، راگەیانن کووتاییهاوردن وە نۊترین خول لە گورزەیل سەربازی دژ وە ئیران، و دووپاتکردنی لە پالاماردان زیاتر لە 300 شۊن لە ماوەی 3 شەو ئەرا لاوازکردن توانای تاران لەبان پەلامارداین کەشتییە بازرگانییەیل لە تەنگەی هورمز کرد.

لە وەرانوەریش، سوپای پاسداران و سوپای ئیرانی، وەشانن گورزەیل مووشەکی و لەڕی درۆنەیلەو راگەیانن، کە شمارەیگ لە بەرژەوەنی و بنکەیل ئەمریکی لە ئیمارات و قەتەر و کوەیت و بەحرەین و ئوردن و سوڵتاننشین عومان کردنەسە ئامانج.