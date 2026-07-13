‏مردن 15 گەشتیار وەلای کەم وە نقومبوین بەلەمیگ گەشتیاری لە ڤێتنام

شەفەق نیوز ـ هانوی

‏دەزگا راگەیاننەیل ڤێتنام، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە مردن 15 گەشتیار وەلای کەم، و زەخمداری کەسەیل ترەک، وە مدوو نقومبوین بەلەمیگ گەشتیاری لە نزیک کناراوەیل دورگەی فۆکۆک، کە یەکیگ لە رویگەیل گەشتیاری لە ڤێنام، دەسەڵاتدارەیل وەردەوامن لە مینەکردن و لێکۆڵینەوە لە چوینیەتی رویداوەگە.

‏رویداوەگە هنای رویدا بەلەمیگ گەشتیاری پلیا کە 32 گەشتیاری هیندی و چوار ئەندام دەسەگە لەناوی بوی ئەرا بەندەر ئان سوی گلەوخوارد، وەرەوڕوی شەپوول سەختیگ و وای قایمیگ بویە وەپای دەزگا راگەیاننەیل ڤێتنامی.

‏وەپای راپۆرتەیل لە دویری میلیگ دەریایی لە دویرگەگە پلیایە، هەوەجە کردیە تیمیگ فریاکەفتن دەسوەجی تەرم 21 کەس دراوردنە ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەستەخانە، و دوانیان تەندروسییان ناجیگیرە.

‏سکرتێر حیزبەگە لە کەرت ئان جینانگ، نغوین تیان های، دووپاتکردن، سەرەتا ئۆپراسیۆنەیل رزگارکردن و دراوردن قوربانیەیل کرێد وەگەرد چەودێری پزیشکی دەسوەجی ئەرا زەخمدارەیل.

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