ماکرۆن داوای دەسمیەتی ئەوروپی کەێد ئەرا کۆنترۆڵکردن ئاگرەیل فەرەنسا
شەفەق نیوز - پاریس
ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆک فەرەنسی ئمڕوو جمعە، راگەیان کە وڵاتەگەی داوا کردگە میکانیزم مقیەتیکردن مەدەنی سەر وە یەکێتی ئەوروپا کارا بکریەێد ئەرا دەسمیەتیداین لە کپەوکردن ئاگریگ گەورە لە دارستانەیل نزیک کەناراوەیل ئەتڵەسی.
ماکرۆن لە بڵاوکریاییگ لەڕی پلاتفۆرم "ئێکس"ەو، وت کە فەرەنسا پاڵپشتییەیل ئاسمانی وەرگرێد کە دوو فڕۆکە لە جۊر "کانادێر" لە کرواتیا، و دوو فڕۆکە لە جۊر "ئێر تراکتۆر" لە پورتوگال لەخوەی گرێد، وەگەرد دوو هەلیکۆپتەر لە جۊر "بلاک هۆک" لە کۆمار چیک و سلۆڤاکیا.
یەیش لە وەختیگ تیەێد کە وەرپرسەیل فەرەنسی وتنە کە دەسەڵاتەیل زیاتر لە 10 هەزار کەس لە ماوەی شەو لە باشوور خوەراوای وڵاتەگە چووڵ کردنە و دۊای ئەوەگ ئاگریگ فراوان و خێرا لە بڵاوبۊینە لە دارستانەیل لەلای کەمەو شەش هەزار فەدان لە زەوییەیل خوەراوای شار بۆردۆ گردە وەر.