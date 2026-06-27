‏لەی هەفتەو ئیران دەسکەێدە گەشتەیل ئاسمانیی وەرد ئیمارات

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏رێکخریاگ فرۆکەوانی شارستانی لە ئیران، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لەی هەفتەو دەسکەنە گەشتە ئاسمانیەیلیان وەرد ئیمارات.

‏ئاژانس "ئیرنا" لە زوانی قسەکەر رێکخریاگەگە مەجید ئەخوان راگەیان، دەسوەپیکردن گەشتەیل لەدویای ئەو گفتوگویەیلە هات کە لە ناوەین وەرپرسەیل دەسەیل فرۆکەوانی شارستانی هەردوگ وڵات کریاس، وەگەرد وەدویاچگن تەقەلایەیل لەری کەناڵەیل دیبلۆماسی.

‏وتیش؛ ئی کارە لە چوارچیوەی دووارە ئاساییکردن گەشتەیل ئاسمانی رێکخریاگە وەگەرد وڵاتەیل هاوسا و وە هەماهەنگی ناوەین ئیران و ئیماراتە، و بڕیار دریاس لە قۆناغ یەکەمەگە کۆمپانیاگەیل فڕۆکەوانی ئیرانی گەشتەيليان ئەرا ئیمارات دەس وەپی بکەن، ئەوەیش دویای کاندیدکردنیان و ئاگادارکردنیان وە لایەن ئیمارات.

‏ئەخوان دیاری کرد، قۆناغ ئایندەیش دەسوەپیکردن چالاکیەیل ئاسمانی کۆمپانیاگەیل ئیماراتی بوود، ئەوەیش دویای پێشکەشکردن لیست کۆمپانیاگەیل پەسەندکریای لای خوەیان، تا بوودە مدوو دووارە بینگەوبوین ئاڵوگۆڕ و هاوکاری دوو لایەنە لە کەرت گواستنەوەی ئاسمانی وە شیوەی ئاسایی خوەی.

‏بڕیار دەسوەپیکردن گەشتەیل ئاسمانی لە چوارچیوەی گلەوخواردن قۆناغ وە قۆناغ جموجووڵ ئاسمانی ناوچەگەس، دویای ماوەیگ لە بەسان و ئاڵۆزییەیل کە ئاسمان ناوچەگە وەخوەی دی، یەیش وە مدوو جەنگ ئەمریکا-ئیسرائیلی وەگەرد ئیران.

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