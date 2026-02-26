لە ماوەی دوو رووژ.. کوشیان نزیکەی 20 پاکستانی و رفانن پۆلیس وە پەلامارەیل "تیرۆرستی"
شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد
پۆلیس پاکستان، ئمڕوو پەنجشەممە، کوشیان 19 کەس راگەیان لە ئەندامەیل ئەمنی و مەدەنیەیل لەماوەی ئمڕوو و رووژ گوزەشتە لەری کارە تیرۆرستیەیل لە باکوور خوەرئاوای وڵات لە سنووری وەرد ئەفغانستان.
ئاژانس "فرانس پرێس" لە وەرپرسە گەورەیل پۆلیس پاکستان راگەیان "لەماوەی 48 ساعەت وەرین، 15 ئەندام لە هێزەیل پۆلیس و 4 مەدەنی لە کارەیل تیرۆرستی لەناوچە جیاوازەیل خەیبەر بەختوا گوشیان".
وەرپرسیگ لە هەرێم بیشاور ەوەردا لە رفانن دوو پۆلیس کە تا ئیرنگە بیسەروشوینن.
تالبان پاکستان فرەیگ لە پەلاماریگ گردیەسەخوەی کە لە دویای گلەوخواردن تاڵیبان ئەرا دەسەڵات لە کابول لە ساڵ 2021ەو، رێژەی پەلامارەیل لە پاکستان زیای کردیە.
لەلای ترە، وپای پاکستان راگەیان لە ئەنجام 4 ئۆپەراسیۆن دژە سەرهەڵدان لە ناوچەگە، 26 چەکدار کوشیان.