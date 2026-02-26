‏لە ماوەی دوو رووژ.. کوشیان نزیکەی 20 پاکستانی و رفانن پۆلیس وە پەلامارەیل "تیرۆرستی"

‏شەفەق نیوز ـ ئیسلام ئاباد

‏پۆلیس پاکستان، ئمڕوو پەنجشەممە، کوشیان 19 کەس راگەیان لە ئەندامەیل ئەمنی و مەدەنیەیل لەماوەی ئمڕوو و رووژ گوزەشتە لەری کارە تیرۆرستیەیل لە باکوور خوەرئاوای وڵات لە سنووری وەرد ئەفغانستان.

‏ئاژانس "فرانس پرێس" لە وەرپرسە گەورەیل پۆلیس پاکستان راگەیان "لەماوەی 48 ساعەت وەرین، 15 ئەندام لە هێزەیل پۆلیس و 4 مەدەنی لە کارەیل تیرۆرستی لەناوچە جیاوازەیل خەیبەر بەختوا گوشیان".

‏وەرپرسیگ لە هەرێم بیشاور ەوەردا لە رفانن دوو پۆلیس کە تا ئیرنگە بیسەروشوینن.

‏تالبان پاکستان فرەیگ لە پەلاماریگ گردیەسەخوەی کە لە دویای گلەوخواردن تاڵیبان ئەرا دەسەڵات لە کابول لە ساڵ 2021ەو، رێژەی پەلامارەیل لە پاکستان زیای کردیە.

‏لەلای ترە، وپای پاکستان راگەیان لە ئەنجام 4 ئۆپەراسیۆن دژە سەرهەڵدان لە ناوچەگە، 26 چەکدار کوشیان.

‏

‏