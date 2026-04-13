لەسێدارەداینەیل لە ئیران.. 4 گلە لە رووژیگ لە ماوەی 2025

راپۆرتیگ مافپەروەری هاوبەش، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە دەسەڵاتەیل لە ئیران لەلای کەمەو

1639 کەس لەسێدارە دانە لە ماوەی ساڵ 2025، لە بەرزترین ئامار لە ساڵ 1989ەو.

راپۆرت ریخریاگ ماف مرۆڤ ئیرانی و وەیەکەو دژوە سزای لەسێدارەداین، وت: ئی شمارە نوێنەرایەتی بەرزەوبوینیگ کەێد وە ریژەی 68٪ لە وەراورد وە ساڵ 2024، وە هوشداریداین لەوەگ هاتێ لەسێدارەداینەیل وە شیوەیگ گەورەتر بوزد جویر ئامرازیگ ئەرا سەرکوتکردن وەکار باێد ئەگەر تاران قەیران ئیسەی وەپشتسەر بنەێد.

راپۆرتەگە دیاری کرد کە شمارە راگەیانریاگەگە وەک "مەزەنەیگ مڤیەیتیکریای" هەژمار کریەێد، لەوەر ئەوە کە فرەیگ لە لەسێدارەداین لە دەزگایەیل راگەیانن فەرمی ئاشکرا نەکریانە، وە رووشنکردن ئەوە کە ریژەگە یەکسانە وە نزیکەی چوار پرۆسەی لەسێدارەداین لە رووژیگ.

هەردگ رێکخراوەگە هوشداری دان کە سەدان لە خوەینشاندەر دەسگیرکریاگەیل هیمان تویش رخباری دەرچگن و جیوەجیکردن سزایەیل لەسێدارەداین بوون، لە بنەمای ئەو ناڕەزایەتییەیلە کە وڵاتەگە لە کانوون دۊەم/ یەنایەر 2026 وەخوەی دیەی.

لەلای خوەیەو، مەحمود ئەمیری موقەدەم وەڕێوەبەر رێکخراوەگە، وت: دەسەڵاتەیل ئیرانی تەقەلا دانە ئەرا دروسکردن ترس لەری جیوەجیکردن لەناوەین چوار ئەرا پەنج پرۆسەی لەسێدارەداین لە رووژیگ لە ماوەی 2025، وە ئامانج ریگریکردن لە سەرهەڵدان ناڕەزایەتییەیل نوویگ و دریژەوکردن ماوەی حوکمڕانییان.