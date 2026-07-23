لە دویای کوەیت.. سوپای پاسداران بنکەی ئەمریکی لە ئوردن کەێدە ئامانج
شەفەق نیوز ـ تەهران/ عومان
سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، وە ئامانجگردن بنکەیگ ئەمریکی لە ئوردن راگەیان، دووپاتکرد لە ویرانکردن و کەرەستە و سیستەمەیل وەرگیری ئاسمانی ئەمریکا، و پەلامارەگە وە جواوداین گورزەیل ئەمریکا دژ وە ئیران دانا.
سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ وت، پەلامارەگە بنکەی ئەمریکا لە ئۆردن گردیەسە ئامانج لە ئەنجام رادارەیل سەر وە سیستەم THAAD وەرگیری مووشەکی و سیستەم باتریۆت و رادارەیل C-RAM لەناوچگنە وەرد سزیان ئەمار سزەمەنی و ئەمارەیل کەسەیتەیل فرۆکەیل و دامەزراوەی خاسەوکردن فرۆکەیل.
وتیش؛ وە ئامانجگردن هێزەیل ئەمریکا جویر جواوداینیگ بوی ئەرا پەلامارەیل ئەمریکا وەبان زەوی ئیران، و لیوادانرێ کە ئەو بنکەیلە پەلامارەیل لەلی کرێد شوین وە ئامانجگردنیگ رەواس.
هەمیش سوپای پاسداران توومەتەیل کەئاراستەیل ئیران کریان وە پێشکردن سەروەری وڵات رەدکرد، وڵاتەیەگرتگەیل وە پێشلکەر سەروەری ئەو وڵات دانا کە میوانداری بنکە سەربازیەیل ئەمریکا کەن.