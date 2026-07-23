‏لە دویای کوەیت.. سوپای پاسداران بنکەی ئەمریکی لە ئوردن کەێدە ئامانج

شەفەق نیوز ـ تەهران/ عومان

‏سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، وە ئامانجگردن بنکەیگ ئەمریکی لە ئوردن راگەیان، دووپاتکرد لە ویرانکردن و کەرەستە و سیستەمەیل وەرگیری ئاسمانی ئەمریکا، و پەلامارەگە وە جواوداین گورزەیل ئەمریکا دژ وە ئیران دانا.

‏سوپای پاسداران لە بەیاننامەیگ وت، پەلامارەگە بنکەی ئەمریکا لە ئۆردن گردیەسە ئامانج لە ئەنجام رادارەیل سەر وە سیستەم THAAD وەرگیری مووشەکی و سیستەم باتریۆت و رادارەیل C-RAM لەناوچگنە وەرد سزیان ئەمار سزەمەنی و ئەمارەیل کەسەیتەیل فرۆکەیل و دامەزراوەی خاسەوکردن فرۆکەیل.

‏وتیش؛ وە ئامانجگردن هێزەیل ئەمریکا جویر جواوداینیگ بوی ئەرا پەلامارەیل ئەمریکا وەبان زەوی ئیران، و لیوادانرێ کە ئەو بنکەیلە پەلامارەیل لەلی کرێد شوین وە ئامانجگردنیگ رەواس.

‏هەمیش سوپای پاسداران توومەتەیل کەئاراستەیل ئیران کریان وە پێشکردن سەروەری وڵات رەدکرد، وڵاتەیەگرتگەیل وە پێشلکەر سەروەری ئەو وڵات دانا کە میوانداری بنکە سەربازیەیل ئەمریکا کەن.

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