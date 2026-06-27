لەبان "رێککەفتن چوارچیوەیی".. نەتانیاهۆ رکدارە لە لوبنان نەکیشێدەو

شەفەق نیوز - خوەرهەڵات ناوەڕاس

رووژیگ دۊای واژووکردن لەبان "رێککەفتن چوارچیوەیی" لەناوەین لوبنان و ئیسرائیل، سەرۆک وەزیرەیل بنیامین نەتانیاهۆ، ئمڕوو شەممە، لێدوان نوویگ دا لەباوەت نەکیشان هیزەیل ئیسرائیلی لە زەوییەیل لوبنان، و دووپات کرد کە یەیش وەختبگ بوود کە چەک "حزبولڵا" وە تەواوی بماڵیەێد و کوزتایی وە ئامادەبوون سەربازیی لە ناوچەگە بارێد.

نەتانیاهۆ وەپای ئەوەگ رادیۆی سوپای ئیسرائیلی بەخشی کرد وت کە تەلئەبیب رکدارە لەبان مەنین لە کەرت ئەمنی تا ئەو مەوقە کە چەک لە دەس حزبوڵڵا بمنێد، و دووپات کرد لەبان ئەوە کە هیچ گامیگ وەرەو دوا نیەنرێد مەگەر دۊای ماڵین ئی چەکە وە تەواوی و مسۆگەرکردن نەمان هەر هەڕەشەیگ کە دەس بەێدە ئاسایش ئیسرائیل.

نەتانیاهۆ جوگرافیای ئەوە کە جویر "ناوچەیل تاقیکاری" وەسفی کرد وە هۊردی دەسنشان کرد، و دیاری کرد دا کە بەشەو بوون لەناوەین ناوچەیگ بۊچگ کە کەفێدە باکوور رێڕەوی چەم لیتانی، و یەکیگ ترەک کە کەفێدە باکوور ئەو پشتینە ئەمنییە کە سوپای ئیسرائیلی چەسپانیەسەی.

وەرجەیە، نەتانیاهۆ دووپات کردۊد، کە رێککەفتن چوارچیوەیی کە لەناوەین لوبنان و ئیسرائیل لە واشنتۆن پایتەخت ئەمریکا واژوو کریا، دەستکەفتیگ گەوراس ئەرا وڵاتەگەی، و "گورزیگ تونە" ئەرا دەس ئیرانی لە ناوچەگە.

دۊکە جومعە، لوبنان و ئیسرائیل، لە بارەگای وەزارەت دەیشت ئەمریکی لە واشنتۆن، واژوو لەبان "رێککەفتن چوارچیوەیی" نوو کردن، کە بەندە لەبان مەنین ئامادەبوون سەربازی ئیسرائیلی لە باشوور لوبنان، و کیشانەوەی بەسێدەو وە ماڵین چەک "حزبولڵا"، و یەیش وە چەودیاری وەزیر دەیشت ئەمریکی مارکۆ روبیۆ.

ئی واژووکردنە دۊای 4 رووژ لە دانوسەنینەیل خەسیگ لە پایتەخت ئەمریکا هات، و یەیش هاوشیوەی ئەو باوەتەسە کە ماڵپەڕ خەوەری "ئەکسیۆس" لە زار وەرپرسەیل باڵای لوبنانی و ئیسرائیلی ئاشکرای کردۊد کە باس رەسین ئەرا رێککەفتنەگە چەن سەعاتیگ وەرجە راگەیاننی وە فەرمی کردن.