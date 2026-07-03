فەرەنسا.. زیاتر لە دوو هەزار مردن لەوەر گەرمی

شەفەق نیوز - پاریس

ستێفانی ریست وەزیر تەندروسی فەرەنسی، ئمڕوو جمعە، راگەیان کە شمارەی مردن لەوەر شەپوول گەرمای دۊایی ئەرا 2,025 بەرزەو بۊە.

ریست لە لێدوانەیلیگ رووژنامەوانی وت، کە ئی بەرزەوبۊنە لە ماوەی ناوەین 22 تا 28 حوزەیران / یۆنیۆ بۊە.

لە وەختیگ زۊتر، دەسەی "سانتی بوبلیک فرانس" ئەرا تەندروسی گشتی، کە ئاژانسیگ نیشتمانییە ئەرا تەندروسی گشتی لە فەرەنسا، خەوەرداد لە زیایبۊنیگ وە ریژەی 29.1% لە شمارەی مردنەیل لە فەرەنسا لەوەر گەرمیەگە، هاوەخت هۊشدارییش دا لەوەگ کە ئی شمارە شایەت کەمتر لە راسگانی بوود.

فەرەنسا لە حوزەیران / یۆنیۆ شەپوولیگ گەرمای پەیمانەیی وەخوەی دی بۊ کە 11 رووژ وەردەوام بۊ، کە لەناوی پلەی گەرمی لە 40 پلەی سەدی لە فرەیگ لە ناوچەیل رەد کرد.

هەفتەی گوزەشتە، ریخریاگ جەهانی ئەرا کەشناسی باس ئەوە کرد کە یە شەپوول گەرمای نائاساییە، بیجگە لە کاریگەرییە گەورەیلی لەبان تەندروسی و سیستەمەیل ژینگەیی و کشتوکاڵ و ژیرخان.

رووبەرەیلیگ فراوان لە دارستانەیل لە فەرەنسا لە ماوەی رووژەیل گوزەشتە ئاگرەیل گەورەیگ وەخوەیان دین، لەوەر بەرزەوبۊن پلەی گەرمی.