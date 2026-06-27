فڕۆکەیگ دەێد لە باڵەخانەیگ بەرز لە چین و بوودە مدوو 14 کوشیاگ و زەخمدار
شەفەق نیوز - پەکین
دەسەڵاتەیل چینی، ئمڕوو شەممە، راگەیانن کە فڕۆکەیگ سووک داگەسە باڵەخانەیگ بەرز لە پەکین، ئەوەگ بۊە مدوو کوشیان فڕۆکەوانەگە و زەخمداربۊن 13 کەس ترەک.
دەسەڵاتەیل ناوچەی چاویانج کە ناوچەیگ بازرگانی گرنگە، وتن کە ئەو فڕۆکە وەرزشی سووکە کە دوو کورسی دیرێد ئیوارەی دۊکە جومعە داگەسە باڵەخانەیگ بەرز و بۊە مدوو زەرەدەیل گیانی.
ئەو بەیاننامەی کوڵە کە لەڕێ بەرنامەی "وی چات" بڵاو کریا، ناو باڵەخانەگە یا ناسنامەی فڕۆکەوانەگە دیاری نەکرد.
خزمەتگوزاری "فلایت رادار 24" کە شۊنگیری گەشتە ئاسمانییە جەهانییەیل کەێد، دۊکە جمعە، وت کە فڕۆکەگە داگەسە بورگ "سیتیک" کە وە "چاینا زۆن"یش ناسریاس و بەرزییەگەی رەسێدە 528 مەتر و کەفێدە خوەرهەڵات رییگ بازنەیی سەرەکی لەناو بڕیگ لە باڵەخانەیل بەرز.
جی باسە کە بورگ "سیتیک" کە 108 قاتە یەکیگە لە ناسریاترین باڵەخانە بەرزەیل لە پەکین و بەرزترین باڵەخانەس لە شارەگە.
هێمان هوکار ئەو رویداوە ئاشکرا نییە کە لەو شارە رویدا کە ئاسمانەگەی کەفێدە ژیر رێکارەیل تونیگ لەناویانیش قەیەغەکردنیگ دۊایی لەبان فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل، و دەسەڵاتەیل وتن کە لێکۆڵینەوەیگ وەردەوامە لە رویداوەگە.